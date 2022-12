Ophef om ‘rare vergelijking’ van Zuhal Demir over vluchtelingen: ‘We kunnen hier ook geen miljoenen varkens houden’

“Hoeveel vluchtelingen komen er niet binnen? Persoonlijk vind ik dat heel problematisch. Wij kunnen die toestroom gewoon niet aan, sorry”, zegt Demir in het interview wanneer het gaat over de opvangcrisis in ons land.

Volgens de minister moet ze “werk maken van de bouwshift en de open ruimte in Vlaanderen vrijwaren, op een moment dat er zo veel mensen naar hier komen die ergens moeten wonen”. “Dat gaat gewoon niet. Wij zijn Duitsland of Polen niet. Onze open ruimte en ook onze voorzieningen staan op alle vlakken onder druk: van opvangcapaciteit voor vluchtelingen, over de bevolkingsgroei tot de veestapel. Het is misschien een rare vergelijking, maar wij kunnen hier ook geen miljoenen varkens houden. Ik kan geen lappen grond bijmaken, we kunnen in Vlaanderen nu eenmaal niet alles doen.”

De vergelijking tussen vluchtelingen en varkens schiet onder andere bij cd&v-voorzitter Sammy Mahdi, wiens partij in een coalitie met Demir in de Vlaamse regering zit, in het verkeerde keelgat. “Ja, de irreguliere instroom van economische migranten moet fors aangepakt worden”, zo reageert hij op Twitter. “Ja, dat is nodig om opvangnetwerk voor te behouden voor wie wel nood heeft aan bescherming. Maar vergelijkingen met varkens, moet dat? Niet raar, gewoon ranzig.”

Ja, de irreguliere instroom van economische migranten moet fors aangepakt worden. Ja, dat is nodig om opvangnetwerk voor te behouden voor wie wel nood heeft aan bescherming.



Maar vergelijkingen met varkens, moet dat? Niet raar, gewoon ranzig. pic.twitter.com/d7xnaDcvoP — Sammy Mahdi (@SammyMahdi) 14 december 2022

‘Gewoon walgelijk’

Mahdi’s voorganger Joachim Coens noemt de vergelijking “gewoon walgelijk”. En dat is ook het oordeel van Groen-covoorzitter Jeremie Vaneeckhout. “Walgelijk, woorden doen ertoe, en inhoud ook. Migratie linken aan ruimte-tekort in Vlaanderen is erg kwalijk en nergens op gebaseerd. Het nonbeleid qua betonstop proberen maskeren op kap van vluchtelingen is echt ongezien.” Collega-voorzitter Nadia Naji heeft het over “een nieuw degoutant dieptepunt” van N-VA.

Ook Vlaams PVDA-fractieleider Jos D’Haese noemt de uitspraak van Demir “degoutant”. “WTF, wtf. Altijd maar weer mensen tegen elkaar opzetten, zelfs als het gaat om vluchtelingen die in de vrieskou buiten slapen. Dat is niet raar voor Vlaams-nationalisten. Dat is een bewuste strategie. Degoutant”, zo tweet D’Haese.

Volgens Demir is de ophef niet meer dan een storm in een glas water. Ze kaatst de bal ook terug richting Vaneeckhout en Mahdi, wiens partijen in de federale regering zitten. “Nergens stel ik asielzoekers gelijk aan varkens”, antwoordt ze Vaneeckhout. “Maar als jij de illusie wil blijven hoog houden dat we in ons land oneindige asieltoestromen aankunnen, leg dan eens uit waarom zoveel mensen, zelfs kinderen, op straat moeten doorbrengen ‘s nachts? De absurde beschuldiging wil duidelijk alleen maar de aandacht afleiden van het echte probleem. Dat probleem is dat uw regering deze mensen mensonwaardig behandelt. Zij betalen mee de prijs van het non-beleid.”