Ophef in Egypte in omdat Netflix-docu Cleopatra voorstelt als zwarte vrouw

Het nieuwe seizoen van de Netflix-reeks African Queens focust volledig op Cleopatra, de Egyptische koningin uit de oudheid. De trailer zorgt nu al voor ophef in Egypte. De keuze voor de niet-blanke actrice Adele James in de rol van Cleopatra is volgens producer Jada Pinkett Smith “een knipoog naar de eeuwenlange discussie over het ras van de heerseres”. Zij haalt ook het belang aan van de “verhalen over zwarte koninginnen en koningen, die we niet vaak te horen krijgen”.

Maar in Egypte zien ze dat anders. Volgens archeologen was Cleopatra niet van zwart-Afrikaanse afkomst en biedt de documentaire een vertekend beeld op het oude Egypte: “Cleopatra was Grieks en ze leek op de koninginnen en prinsessen van Macedonië”, zegt de Egyptische archeoloog Zahi Hawass.

Cleopatra is wel geboren in de Egyptische stad Alexandrië, maar haar voorouders waren van Grieks-Macedonische afkomst. Hawass voegt daaraan toe dat Egypte wel zwarte heersers heeft gehad, maar slechts voor een korte periode en alleen in de achtste en zevende eeuw voor Christus, lang voordat er sprake was van Cleopatra.

Hawass vraagt de Egyptenaren in opstand te komen tegen de reeks en dat is ondertussen ook gebeurd: advocaat Mahmoud Al-Semari heeft volgens lokale media klacht ingediend omdat Netflix de mediawetten in het land zou schenden en omdat het “de Egyptische identiteit wil uitwissen”. Daarmee hoopt hij te verhinderen dat de serie, die voorzien is voor 10 mei, wordt uitgezonden in Egypte.

If you don't like the casting don't watch the show. Or do & engage in (expert) opinion different to yours. Either way, I'M GASSED and will continue to be! 🕺🏽🕺🏽🕺🏽 pic.twitter.com/zhJjaUkxyc — Adele James (@Adele_JJames) 13 april 2023

Als gevolg van de hetze krijgt actrice Adele James ondertussen heel wat racistische reacties. “Als de casting je niet bevalt, kijk dan niet naar de reeks”, zegt ze op Twitter.