Opgelet: weet u niet wat dit ruitvormige logo betekent? Dan riskeert u in Frankrijk een boete

Het logo dat de carpoolbaan aanduidt is een witte ruit op een blauwe achtergrond, of op een zwarte achtergrond op een variabel verkeersbord. Omdat de rijstroken niet de hele dag actief zijn, zal de laatste variant het vaakst te zien zijn. Het gaat in eerste instantie om een traject van acht kilometer met een dynamisch systeem.

De rijbaan is uitsluitend toegankelijk voor auto’s met twee of meer mensen aan boord, voor taxi’s en voor auto’s met een groen Crit’Air 0-logo. Deze sticker is uitsluitend voorbehouden aan elektrische voertuigen. De snelheid op het traject is beperkt tot 50 km/u. Overtreders lopen volgens de Franse website Caradisiac het risico op een boete van 135 euro.

Het aantal passagiers in de auto wordt geteld door een flitssysteem op de middenberm dat werkt met kunstmatige intelligentie. Voordat een bekeuring wordt uitgedeeld, krijgen overtreders eerst nog het kenteken van hun auto te zien op borden boven de weg, met daarbij de boodschap dat ze in overtreding zijn. Wat vakantiegangers betreft lopen alleen personen die alleen reizen het risico op een bekeuring.