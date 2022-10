‘Opgedrongen werkvergaderingen op kot’: studenten stapten in 2010 al naar ombudsman vanwege veroordeelde KU Leuven-professor

F.D. werd vorige week veroordeeld tot 54 maanden cel omdat hij in 2016 een studente had verkracht tijdens een congres in Barcelona. Hij had de reputatie van ‘cowboy’ op het departement pedagogische wetenschappen van de KU Leuven, maar het ging vaak over geruchten. Nu blijkt uit het vonnis van de correctionele rechtbank in Tongeren dat de KU Leuven al in 2010 door enkele studentes op de hoogte gesteld werd van het gedrag van de professor pedagogie.

In het dossier van de KU Leuven, die zich burgerlijke partij stelde in de zaak tegen F.D., zit ook een mail van professor Jozef Corveleyn, van 2010 tot 2015 ombudspersoon voor het personeel aan de Leuvense universiteit. Daarin stelt hij “dat hij begin 2010 door de toenmalige departementsvoorzitter van toen nog het departement ‘pedagogiek’ gecontacteerd was geworden in verband met het vermoedelijk niet correct functioneren” van F.D..

Corveleyn had in maart 2010 een gesprek met de departementsvoorzitter Bea Maes en een studente, die een aantal klachten van medestudentes op tafel legde. Deze klachten waren ook bij Corveleyns voorganger al bekend. Ze gingen over F.D., waarbij er “zowel tijdens de lessen, practica, werkcolleges en hoorcolleges sprake was van aanrakingen, bemerkingen over de verschijningen van deze studentes, alsook volgens de klaagster(s) ‘opgedrongen’ werkvergaderingen op kot bij enkele studentes”.

Zo drong F.D. er bij een studente zelf op aan om bij haar op kot langs te gaan voor het installeren van software op haar laptop in plaats van dat op zijn kantoor te doen, zoals de studente zelf voorgesteld had. Dat bevestigt een van de betrokkenen aan De Morgen.

‘Volstrekt ontoelaatbaar gedrag’

Corveleyn vroeg destijds de studentes klacht neer te leggen, waarna nog een persoon opdook die een getuigenis aflegde over gelijkaardige feiten. Die klachten kwamen er niet. De studentes hadden geen formele bewijzen in handen. Bovendien bevonden ze zich in een afhankelijkheidsrelatie ten opzichte van de professor. De ombudsman zelf had nadien nog een paar gesprekken met F.D. Hoewel die de feiten ontkende, werd hem gewezen op “het volstrekt ontoelaatbare van zo’n gedrag en de mogelijke consequenties” en werd hem “aangemaand om dergelijk gedrag in de toekomst te vermijden”.

In juli 2016 ging F.D. met een studente naar een congres in Barcelona, waar hij haar verkrachtte. Daarvoor werd hij vorige week donderdag veroordeeld tot 54 maanden cel en 27.014 euro boete door de correctionele rechtbank in Tongeren.

Mark Waer, die op dat moment rector was van de KU Leuven, geeft aan dat die klachten hem nooit hebben bereikt. “Dat zou ik me nu ongetwijfeld nog herinneren.” Vanwege het vertrouwelijke karakter is het wel zo dat een ombudspersoon niet alles aan het bestuur doorgeeft. “Integendeel, dat werkt op basis van vertrouwen en zulke zaken worden volledig los van het bestuur afgehandeld”, zegt Marc Depaepe, zelf departementsvoorzitter pedagogie aan de KU Leuven tot 2004.