Open Vld wil autokeuring afschaffen en laten uitvoeren door private sector

De liberalen houden vandaag in Kinepolis hun derde congres in een reeks van vier, over het thema vrijheid. De partijleden kregen de kans om, aan de hand van stellingen die ter plaatse werden bijgeschaafd, het partijprogramma voor de verkiezingen van 2024 vorm te geven.

Vrijheid wordt door Open Vld voornamelijk ingevuld als zelfbeschikking en een minder omvangrijke overheid. De autokeuring bijvoorbeeld is een dienst die volgens de liberalen perfect door de private sector kan worden uitgevoerd. Net als in Nederland wil de partij overstappen op een systeem van erkende garagisten die instaan voor de jaarlijkse keuring.

Openbaar vervoer

Ook in het openbaar vervoer moet de private sector volgens de liberalen een grotere rol gaan spelen. De monopolies van De Lijn, MIVB en NMBS moeten verdwijnen, zodat ook private spelers actief kunnen worden.

‘Nog twee weken om bedrijven van ondergang te redden’

“Ik krijg elke dag signalen van grote en kleine bedrijven dat hun energiefacturen te hoog zijn geworden. We hebben nog een tweetal weken tijd, daarna gaan er drama’s gebeuren”, zei voorzitter Egbert Lachaert nog in de marge van het partijcongres. “Als er binnen een paar weken bedrijven beginnen te sluiten, snijden we in ons economisch weefsel”, aldus Lachaert. “De federale regering is gisteren met maatregelen voor de gezinnen gekomen, de Vlaamse kan nu niet meer achterblijven met initiatieven voor de bedrijven.”