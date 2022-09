Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert: ‘Nog twee weken om bedrijven van ondergang te redden’

De liberalen houden vandaag in Kinepolis het derde van vier inhoudelijke congressen. Het thema is deze keer ‘vrijheid’. Maar hét gespreksonderwerp in de gangen van het bioscoopcomplex is de energiecrisis en de aanpak daarvan door de federale en Vlaamse regering. De liberalen zitten in beide.

“Als er binnen een paar weken bedrijven beginnen te sluiten, snijden we in ons economisch weefsel”, zegt Lachaert. De federale regering is gisteren met maatregelen voor de gezinnen gekomen, de Vlaamse kan nu niet meer achterblijven met initiatieven voor de bedrijven.”

Maar Open Vld verschilt grondig van mening met coalitiepartner N-VA. “Open Vld staart zich blind op de meerjarenraming, waarin een tekort van 1,5 miljard euro was voorspeld voor volgend jaar”, was afgelopen week te horen bij een N-VA-topper. “Dat is intussen afgezwakt tot 450 miljoen euro, dus Open Vld rekent zich rijk en beschouwt dat verschil als gratis geld.”

“Wij vragen niet om de begroting om zeep te helpen”, zegt Lachaert daar vandaag over. “We vragen alleen om nu, voor één winter, maatregelen te nemen, ter waarde van 500 miljoen tot 1 miljard euro. Daarna kunnen we opnieuw toewerken naar een begrotingsevenwicht in 2027. Vergeet niet dat de federale regering de gezinnen heeft moeten helpen met een veel slechtere boekhouding.”

N-VA is er volgens de liberaal te veel op gefocust om het verschil te maken met het grote federale deficit. “Maar de mensen liggen daar op dit moment niet van wakker”, vindt Lachaert.

Hoewel hij liever niet reageert op peilingen, toont de voorzitter zich zaterdag toch opgetogen met het resultaat in de bevraging van vrijdag. Zijn partij haalde daarin opnieuw 11,1 procent, in vergelijking met 9,3 procent in een eerdere peiling.

“9 procent was toch een mentale klap, dus dit resultaat vind ik hoopgevend”, zegt hij. “We hebben nog werk met het vernieuwen van de partij. We hebben nog veel frisse ideeën en nieuwe mensen nodig.”