Open Vld en Vooruit trekken samen naar de Gentse kiezer

De samenwerking tussen liberalen en socialisten in Gent is een feit. Dat verneemt De Morgen uit betrouwbare bron. Onder de naam Voor Gent - een duidelijke knipoog naar Vooruit - trekken de partijen in 2024 samen naar de kiezer.

Huidig burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) mag de stadslijst trekken. Vooruit-schepen Astrid De Bruycker komt op twee, Open Vld-schepen Sofie Bracke op drie. Opvallend: socialistisch boegbeeld Freya Van den Bossche maakt op plaats vier haar terugkeer naar de lokale politiek officieel. Plaats vijf is voor schepen Sami Sougir (Open Vld). Voorzitter van Vooruit Gent Joris Vandenbroucke staat op zes, Vooruit-schepen Rudy Coddens duwt.

Het kartel tussen de Gentse socialisten en Groen komt daarmee officieel ten einde. Al kort na de verkiezingen in 2018 bekoelde de sfeer tussen beide partijen in het stadhuis. Groen haalde meer zitjes bij de vorige verkiezingen, waardoor de partij haar voorkeur kon doorduwen, soms tegen de wil van Vooruit in. De verstandhouding tussen Groen-schepen Filip Watteeuw en Vooruit-voorzitter Conner Rousseau was al langer erg gespannen. Sowieso voelt Rousseau er weinig voor, zowel lokaal als nationaal, om het karretje van zijn partij vast te hangen aan de groenen.

In de nieuwe samenwerking met Open Vld zou afgesproken zijn dat Vooruit wel meer zijn stempel op het beleid kan drukken. Samen willen ze Gent opnieuw “gezelliger” maken en minder “beperkende regels” opleggen. Onder meer de lage-emissiezone en het vroegere einduur voor de Gentse feesten, nochtans twee beslissingen die het huidige stadsbestuur doorvoerde, zouden de socialisten en liberalen willen herbekijken.

Als gewezen minister binnen de regering-Verhofstadt II was Freya Van den Bossche jarenlang een van dé boegbeelden van paars. De jongste jaren was ze als Vlaams Parlementslid wat naar de achtergrond verdwenen. Maar binnen Vooruit Gent wezen twee interne peilingen op haar aanhoudende populariteit.

Groen-schepen Filip Watteeuw zegt niet verbaasd te zijn door de aankondiging. “Een mogelijke paarse samenwerking werd al in november 2021 aangekondigd. Dat heeft meteen voor een stuk de samenhang van ons stadsbestuur onderuitgehaald. Je merkte dat de focus niet meer bij iedereen op besturen lag. Met Groen willen wij vooral nú voor Gent werken.”

Op 26 maart leggen Vooruit en Open Vld het voorstel voor aan hun leden. Zij krijgen het laatste woord over de samenwerking en de verdeling van de plaatsen. Eerder klonken de Gentse Jongsocialisten samen met enkele leden van de oudere garde en het middenveld in een brief aan de partijtop al kritisch voor een samenwerking met de liberalen. De vrees bestaat dat de partij ideologisch te veel zou moeten inboeten.