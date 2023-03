Open Vld en Vooruit keuren stadslijst ‘Voor Gent’ goed, Groen-schepen Watteeuw ‘niet onder de indruk’

Na ruim een jaar onderhandelingen tussen Vooruit en Open Vld over een gemeenschappelijke lijst wordt het project zondag voorgelegd aan de leden van beide partijen. De stadslijst zet De Clercq in een sterke uitgangspositie bij de volgende verkiezingen, omdat door de nieuwe kieswet de persoon met de meeste voorkeursstemmen in de grootste fractie automatisch burgemeester wordt.

Op de tweede plaats op de lijst van Voor Gent zou schepen van Gelijke Kansen en Welzijn Astrid De Bruycker (Vooruit) komen. Vooruit trok in 2018 nog samen met Groen naar de kiezer.

“Na decennia samen Gent te hebben bestuurd, gaan Open Vld Gent en Vooruit Gent nu een stap verder”, stellen de twee partijen. “Voor Gent nodigt alle Gentenaars, Gentse organisaties en ondernemers uit om mee na te denken over de toekomst van Gent. Het zal daartoe actief gesprekken aanknopen met Gentenaars met de meest diverse achtergronden. Deze gesprekken zullen voeding geven aan het verkiezingsprogramma van Voor Gent.”

‘Progressief en sociaal’

De nieuwe lijst heeft een visietekst klaar die “de gezamenlijke ambities en waarden van Voor Gent” bevat. “Voor Gent ziet vijf uitdagingen om zonder taboes en met veel lef aan te gaan: van Gent de meest leefbare grootstad maken, een nieuwe motor bouwen voor onze Gentse economie, een warm en zorgzaam Gent vormen waar iedereen aan de toekomst kan bouwen, openheid en diversiteit nemen als basis voor gedeeld engagement, en een sterke en effectieve overheid smeden.”

“We willen Gent verder met ambitie besturen, waarbij we grootstedelijk lef en creativiteit koppelen aan verantwoordelijkheid, warmte en zorgzaamheid”, stelt De Clercq. “Niet vanuit het eigen grote gelijk, maar pragmatisch en met empathie. Met voeling voor de Gentenaars.”

De Bruycker omschrijft de samenwerking als “progressief en sociaal”: “Wij willen tonen dat het kan, dat samenwerking werkt, in het belang van alle Gentenaars. We willen breuklijnen overstijgen, inspanningen verdelen en alle Gentenaars de best mogelijke toekomst geven. We laten niemand achter. We gaan voor een nieuwe dynamiek in onze stad en willen Gent ongegeneerd Gent laten zijn.”

‘Sjerp proberen te behouden’

Filip Watteeuw (Groen), eerste schepen in het Gentse stadsbestuur, zegt niet onder de indruk te zijn van de stadslijst. “De kern is vooral dat Mathias De Clercq (Open Vld) zijn sjerp probeert te behouden en Vooruit zekerheid wil om te besturen. De inhoudelijke tekst bevat weinig vernieuwends. Het is dus niet zo dat ze veel hebben ingezet op de noden van de Gentenaar.”

Hij vraagt De Clercq ook op om werk te maken van een betere verstandhouding in het huidige schepencollege. “Deze operatie tussen rood en blauw heeft al veel te lang geduurd voor de Gentenaars: vijftien maanden. Het wordt tijd dat we terug dingen kunnen realiseren. Wij gaan nu verder met ons eigen sociaal-ecologisch project voor Gent. Veel leden van Vooruit hebben ons de voorbije maanden trouwens al gecontacteerd omdat ze bang zijn voor wat er inhoudelijk gaat komen.”