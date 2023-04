Open Vld-congres gaat zich over uitkeringen buigen: ‘Wie werkt moet 500 euro meer verdienen dan wie niet werkt’

“Het verschil tussen werken en niet-werken moet groter. Dat zegt zo goed als iedereen. Maar als je de werkelijke cijfers bekijkt, dan moet je vaststellen dat er nog een gans traject af te leggen is”, zegt minister van Justitie Vincent Van Quickenborne, die volgende maand samen met Vlaams Parlementslid Maurits Vande Reyde het Open Vld-congres ‘Voor en vrij en sterk land’ trekt. De partij doet er een aantal voorstellen om het verschil tussen werken en niet werken groter te maken. Doel: dat verschil uiteindelijk te laten uitkomen op 500 euro netto per maand.

Een van de voorstellen die Van Quickenborne en Vande Reyde daarvoor lanceren is om de stijging van de uitkeringen te bevriezen. Tot dat verschil bereikt is. Daarna mogen de uitkeringen opnieuw stijgen, maar nooit meer sneller dan de lonen van degenen die werken.

De liberalen willen daarnaast verschillende sociale voordelen voor wie niet werkt, samenbrengen in één sociaal bedrag, dat gekoppeld wordt aan werkbereidheid en beperkt wordt in de tijd. Denk bijvoorbeeld aan sociale voordelen voor energie, internet, wonen en openbaar vervoer. “Mensen die dit bedrag ontvangen, kunnen zelf beslissen hoe ze dit besteden”, luidt het.

Om boven op die federale hervormingen nog een Vlaamse turbo te zetten pleiten de liberalen er tenslotte ook voor om de Vlaamse jobbonus te verbreden en verdiepen. Die jobbonus, de bedoeld is voor Vlamingen die werken en niet meer dan 2.500 euro bruto per maand verdienen, kan nu jaarlijks oplopen tot een premie van 600 euro, ofwel 50 euro per maand. Volgens Open Vld is er nog ruimte om dat te versterken. Zo willen ze de jobbonus uitbreiden tot iedereen die werkt, inclusief zelfstandigen, en pleiten ze ervoor het bedrag te verdrievoudigen. Dat betekent dat werkende mensen tot 1.800 euro belastingkorting per jaar zouden kunnen krijgen, ofwel 150 euro per maand extra netto.

“Tegenwoordig getuigen mensen open en bloot over hoe het voor hen voordeliger is om niet te werken en te leven op de kosten van wie dat wel doet. Ik praat dat absoluut niet goed. Maar we moeten het systeem drastisch hervormen om die mentaliteit te bannen”, zegt Vande Reyde. “Waar andere partijen het ene na het andere voorstel doen om werken nog meer te ontmoedigen en niet-werken te belonen, willen wij de tanker van koers veranderen.”