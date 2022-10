Op het nippertje: federale regering bereikt akkoord over begroting

De eerste minister stelt de plannen straks om 14.15 uur voor tijdens zijn beleidsverklaring in de Kamer. Zeker is onder meer dat er een overwinstbelasting komt voor energieproducenten en dat het basispakket energie ter waarde van net geen 200 euro per maand verlengd wordt tot het einde van de winter.

Witte rook in de Wetstraat : dit heeft de regering-De Croo allemaal beslist

“Akkoord over meerjarenbegroting 2023-2024, met onder meer energiesteun voor onze gezinnen, zelfstandigen en bedrijven. We laten niemand los”, tweette de premier.

We laten niemand los.



Tot straks in de Kamer! — Alexander De Croo 🇧🇪🇪🇺 (@alexanderdecroo) 11 oktober 2022

Al sinds vrijdagochtend 10 uur zaten de Vivaldi-partijen samen om de laatste knopen door te hakken. Maar vooruitgang werd, in het zicht van de meet, pas met muizenstapjes geboekt. De hele nacht lang werd een tapijtenmarkt georganiseerd, waarbij linkse en rechtse partijen in de coalitie voortdurend op elkaars voorstellen probeerden af te dingen. Dat is het gevolg van een afspraak uit het regeerakkoord. De regering kwam overeen om begrotingsinspanningen gelijk te verdelen tussen besparingen, nieuwe belastingen, en ‘diverse’ inkomsten zoals accijnzen.

Omdat een rits besparingen niet rond raakte, moest vanochtend nog een gat van ongeveer een half miljard in de begroting gedicht worden. Rond 8 uur kwam het kernkabinet opnieuw samen om de laatste eindjes aan elkaar te knopen.