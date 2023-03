Op de valreep gefinisht: Karel Sabbe loopt loodzware Barkley Marathons uit als eerste Belg ooit

Karel Sabbe is er in geslaagd de loodzware Barkley Marathons uit te lopen, al maakte hij er een thriller van. Hij finishte in een tijd van 59 uur, 53 minuten en 33 seconden. Nét binnen de deadline van 60 uur. Na zijn aankomst gaf hij aan veel te hallucineren, net zoals vorig jaar. Toen liep hij bij zijn tweede deelname lange tijd goed, tot hij als laatste overblijver de vermoeidheid niet meer de baas kon. De lokale sheriff pikte hem in het donker op, nadat hij de weg had gevraagd aan een vuilnisbak.

Bij zijn derde deelname heeft Sabbe nu dus zijn revanche beet. Thomas Van Woensel, de tweede Belg die van start ging, gaf eerder al op.

Naast Sabbe bereikten nog twee andere deelnemers de finish van de Barkley Marathons. Aurélien Sanchez legde het traject in de diepe bossen van het Amerikaanse Tennessee het snelst af, John Kelly werd tweede. Vóór deze editie wisten in de 35 jaar dat de wedstrijd bestaat slechts 15 lopers de finish te halen. Voor de laatste finishers moeten we al terug tot in 2017.

Beeld Twitter

Dat zegt veel over de moeilijkheidsgraad van wat volgens velen de zwaarste ultraloop ter wereld is. De wedstrijd bestaat uit vijf achtereenvolgende rondes over een niet bewegwijzerd off-road traject van in totaal 160 kilometer met daarop 18.000 hoogtemeters (twee keer de Mount Everest). De totale afstand is binnen 60 uur te voltooien.

Gps, gsm en sporthorloges zijn verboden tijdens de Barkley Marathons. Deelnemers moeten het stellen met een kaart, kompas en horloge met een waarde van 10 dollar. In totaal begonnen dit jaar veertig deelnemers aan de uitzonderlijke fysieke beproeving.

Wie is Karel Sabbe? Karel Sabbe is een 34-jarige naar Gent uitgeweken tandarts met roots in het West-Vlaamse Anzegem. Trainen doet hij vaak in het Kluisbos in de Vlaamse Ardennen. De ultraloper heeft onder andere het wereldrecord op de 4.300 kilometer lange Pacific Crest Trail in het westen van Noord-Amerika op zijn naam staan. Ook de Appalachian Trail staat op zijn palmares. Sabbe liep daarbij 3.500 kilometer in een recordtijd van 41 dagen, 7 uur en 39 minuten.