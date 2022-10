‘Op de rand van de afgrond’: Britse kranten vernietigend na nieuwe tumultueuze dag van regering Truss

De 42-jarige Suella Braverman is de tweede minister van de Britse regering van premier Liz Truss binnen een week die ontslagen wordt of opstapt. Eerder stuurde Truss minister van Financiën Kwasi Kwarteng de laan uit.

De Britse kranten zijn vandaag bijzonder hard voor Truss. Een overzicht van de krantenkoppen:

The Guardian: ‘Bravermans bom zet Truss op de rand van de afgrond’

The Guardian schetst hoe Bravermans ontslag Truss nog verder verzwakt en “op de rand van de afgrond” plaatst. Volgens de krant riskeert de premier nu “het soort massale uittocht van ministers dat Boris Johnson dwong op te stappen”.

Braverman kondigde aan op te stappen wegens misbruik van haar persoonlijke e-mail, hoewel woedende bondgenoten van conservatief rechts de krant vertelden dat ze door Truss en haar nieuwe kanselier, Jeremy Hunt, werd gedwongen.

Guardian front page, Thursday 20 October 2022: Braverman's bombshell puts Truss on the brink

Daily Mail: ‘Suella’s 90 minuten durende schreeuwpartij met Liz’

The Daily Mail kopt dan weer met “Suella’s 90 minuten durende schreeuwpartij met Liz”.

Braverman stapte gisteren in de late namiddag op, volgens The Mail na een 90 minuten durende schreeuwpartij die door de kantoordeur tot in Donwing Street 10 (de ambtswoning van de Britse premier) weerklonk. Daarna ging de chaos verder in het Lagerhuis. De krant citeert Labour-parlementslid Chris Bryant dat hij “volstrekt wanhopige” Conservatieve parlementsleden had die “op mijn schouder huilden”.

De krant meldt dat de vertrekkende minister van Binnenlandse Zaken “het mes in de rug van de premier steekt” en Truss beschuldigt van “wankelen over manifeste toezeggingen zoals minder migratie”.

The Times: ‘Truss geconfronteerd met meer onrust na het ontslag van Braverman’

The Times kijkt naar Suella Bravermans vervanger, Grant Shapps. Volgens de kran heeft Truss “in een poging om haar steun te versterken” een van haar “hardste critici van de achterban, die eerder parlementsleden had ondervraagd over een poging om haar af te zetten” benoemd.

The Sun: ‘Gebroken’

The Sun kopt simpelweg “Gebroken”. De politieke redactie van de krant beschrijft het gezag van Liz Truss als “aan flarden” en bericht verder over hoe Tory-parlementsleden werden “gepest en “gemanipuleerd” tijdens een chaotische stemming over fracking.

On tomorrow's front page: Liz Truss' authority left in tatters as sacked Suella Braverman savages her 'mistakes' in day of political mayhem

The Express: ‘Ongelooflijk! Suella stapt op... daarna vechten parlementsleden in de lobby’

The Express gaat dieper in op wat zich in het parlement heeft afgespeeld, na het ontslag van Braverman. De krant beschrijft “schandelijke” taferelen in het Lagerhuis, waarbij parlementsleden zouden hebben gevochten in de lobby.

The Telegraph: ‘Vertrek Braverman doet regering wankelen op dag van chaos in Westminster’

The Telegraph zegt dat “een minister vastbesloten is om Truss aan het eind van de week omver te werpen”. Het belicht ook de verwarring over de vraag of de kabinetschef van Truss en haar plaatsvervanger zijn opgestapt.

Beiden zouden eerder op de dag hun functie hebben neergelegd, maar na uren van verwarring gaf Downing Street een verklaring uit waarin stond dat de twee “op hun post blijven”.

The front page of tomorrow's Daily Telegraph:



'Braverman exit rocks Government on day of chaos at Westminster'





The Financial Times: ‘Bravermans vertrek stort Truss’ ploeg in chaos’

The Financial Times schrijft dat de regering-Truss “in complete chaos is gestort”. Er staan anonieme citaten in van Conservatieve parlementsleden die zeggen dat de “regering stervende is”.

Just published: front page of the Financial Times, UK edition, for Thursday 20 October

The Mirror: ‘Totale chaos’

De Mirror tenslotte opent met “Totale chaos”. De krant meldt dat Liz Truss is gewaarschuwd dat ze “12 uur” heeft om haar job te redden na het “Armageddon” in het parlement gisteravond.

Voor Conservatieve parlementsleden gaat het, volgens de krant, niet langer om de individuele kwesties, maar om “de totale, ongekende ineenstorting van orde en discipline”.

Een minister noemde Truss’ toestand “terminaal”. “Het enige wat overblijft is een grote groep mensen die publiekelijk eisen dat ze vertrekt.”