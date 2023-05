Oostenrijks ‘Frozen’-dorp is selfiejagers beu en neemt drastische maatregel: ‘Enige dat helpt’

Dat melden lokale media en persbureau AFP. “We hebben gereageerd op klachten van bewoners”, zegt een ambtenaar van de gemeente. De schuttingen zijn vorige week geplaatst.

Het pittoreske Hallstatt, dat op de werelderfgoedlijst van Unesco staat, was Disneys inspiratiebron voor het koninkrijk van Arendelle uit de ‘Frozen’-animatiefilms. Het dorp is in China op ware grootte gekopieerd en is ook populair in Zuid-Korea sinds het werd genoemd in een televisieserie. Voor de coronapandemie ontving het dorp zo'n miljoen bezoekers per jaar en die stroom is weer goed op gang gekomen.

De toeristen willen het dorpje en zijn kerk vooral fotograferen vanaf een bepaalde kant, aan de rand van het gelijknamige meer. Dat veroorzaakt opstoppingen en lawaai en dat zijn de ongeveer 750 dorpelingen meer dan beu. Hoelang de schuttingen blijven staan, moet nog blijken, meldt de ambtenaar aan AFP.

Eerst wordt bekeken hoe de toeristen reageren op de belemmeringen. “Het enige dat helpt, is als de fotohotspot geen fotohotspot meer is”, zei burgemeester Alexander Scheutz al tegen lokale media.

Houten schuttingen moet het selfiejagers in het Oostenrijkse Hallstatt moeilijker maken foto's te nemen. Beeld AFP