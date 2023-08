Oorzaak crash Russische maanlander bekend: motor bleef te lang branden

De motoren draaiden 127 seconden in plaats van de geplande 84 seconden. Dat zegt het hoofd van het Russische ruimtevaartagentschap Roskosmos Joeri Borissov maandag op de staatstelevisie. Een motor die de positie van de sonde in de baan rond de maan moest corrigeren voor de landing kon niet op tijd worden uitgeschakeld. “Het ongeval is gebeurd terwijl de motor 43 seconden onnodig draaide. Daardoor bewoog het tuig zich in een open baan rond de maan en stortte het daarna neer op de oppervlakte van de maan.”

Rusland wil zijn maanprogramma alsnog voortzetten na de crash van de ruimtesonde op zaterdag. Het was de eerste Russische missie naar de maan in bijna een halve eeuw. “In geen enkel geval zal het maanprogramma onderbroken worden, dat zou de slechte beslissing zijn”, zegt Borissov

Inspanningen versnellen

Een expertencommissie zal nu onderzoeken hoe het probleem veroorzaakt werd. Borissov drukte zijn hoop uit dat de volgende maanmissie wel succesvol zal zijn. De inspanningen daarvoor zullen worden versneld, klinkt het.

Loena-25 had bodemstalen moeten nemen en naar water moeten zoeken op de zuidpool van de maan. Voor Rusland stond veel prestige op het spel. Het land, dat tegen 2040 een ruimtestation op de maan wil inrichten, wilde bewijzen dat het ondanks de westerse sancties vanwege de oorlog in Oekraïne nog steeds in staat is om de competitie in de ruimte aan te gaan.

Zo werkte Roskosmos eerder samen met de Europese ruimtevaartorganisatie ESA aan het nieuwe maanprogramma, maar na de Russische inval in Oekraïne zette ESA een punt achter die samenwerking.

Op donderdag zag alles er nog goed uit voor Loena-25. Toen stuurde de ruimtesonde nog een beeld door van de zuidpool van de maan. Beeld AP

Ondanks de mislukte missie heeft Moskou belangrijke inzichten gekregen over reizen naar de maan, klinkt het. Zo konden enkele experimenten uitgevoerd worden, zegt Borissov zonder meer details te geven.

India

Loena-25 was de eerste Russische missie naar de maan sinds de Sovjet-ruimtesonde Loena-24 in het jaar 1976. Momenteel is ook India met een eigen vaartuig onderweg naar de maan. De Chandrayaan-3 moet later deze maand landen. Als dat lukt, wordt India het vierde land dat met succes een maanlanding uitvoert, na de Sovjet-Unie, de Verenigde Staten en China. Een eerdere poging van India mislukte.

De Verenigde Staten willen eind 2024 een bemande sonde langs de maan laten vliegen. Een jaar later zou er een bemande landing moeten plaatsvinden.