‘Oorlog werpt lange schaduw over Europa’: Europese Commissie somber over economie

Als de oorlogssituatie verslechtert en Rusland de gaskraan naar Europa verder dichtdraait, vergroot dat niet alleen de economische malaise maar ook de kans op onrust op de financiële markten. “De invasie van Oekraïne door Rusland doet de wereldeconomie schudden”, zei commissaris Gentiloni (Economie) bij de presentatie van de economische voorspellingen. Volgens zijn collega Dombrovskis (Werk) werpt die oorlog een “lange schaduw over Europa en onze economie”.

Voor dit jaar verwacht de Commissie een gemiddelde groei van 2,6 procent. Dat is vooral het gevolg van de economische opleving eind vorig jaar en de eerste twee maanden van 2022. Sinds de Russische invasie eind februari staan alle seinen op rood: stijgende energie- en voedselprijzen, energietekorten, gebrek aan grondstoffen en onderdelen, recordinflatie, oplopende rente, dalende koopkracht. “De economie groeit nog maar aanzienlijk langzamer dan verwacht”, aldus Gentiloni. De Commissie waarschuwt dat een opleving van de coronapandemie de economie extra kan ontregelen.

Voor België voorspelde de Commissie dit voorjaar nog een groei van 2,0 en 1,8 procent. Nu luidt het dat de Belgische economie dit jaar met 2,3 procent zou toenemen, maar volgend jaar met slechts 1,3 procent.

Inflatie

De inflatie in juni dit jaar bedroeg 8,6 procent in de eurozone, een record. Volgens de Commissie daalt de inflatie naar minder dan 3 procent eind 2023. Maar ook deze raming is omgeven met onzekerheden. De grote afhankelijkheid van Russische olie, kolen en gas maakt de EU-economie extra kwetsbaar voor effecten van de oorlog. In België zou de inflatie op jaarbasis dit jaar 9,4 procent bedragen en volgend jaar zakken tot 2,9 procent.

Wat de Europese economie evenmin helpt, is dat de groei in de VS en China daalt, net als de wereldhandel waar de EU normaliter van profiteert. De enige lichtpuntjes die de Commissie ziet, zijn een veelbelovend toeristisch seizoen dit jaar en een lage werkloosheid in een deel van de eurolanden. “Om door deze woelige wateren te varen, moet Europa leiderschap tonen met solidariteit, duurzaamheid en zekerheid”, aldus Gentiloni.