Oom van voorzitter Vlaamse Jeugdraad bekent dat 20 kg cocaïne van hem was

De 19-jarige Amir Bachrouri kwam een maand geleden in opspraak toen de Antwerpse politie bij een huiszoeking in de ouderlijke woning in Borgerhout 20 kilogram cocaïne vond verstopt in een valies en een kluis. Amir en twee andere gezinsleden werden als getuige ondervraagd. Zij beweerden niets te weten van de drugs. Een ander familielid had de koffer in hun woning achtergelaten.

Dat ander familielid blijkt hun nonkel Mourad te zijn. De man keerde vorige week terug uit Marokko en werd op de luchthaven van Charleroi in de boeien geslagen. Hij verschijnt donderdag voor de raadkamer in Antwerpen.

“Onze cliënt heeft bekend dat de 20 kilogram cocaïne die in de woning in Borgerhout werd gevonden, door hem daar was achtergelaten”, zeggen advocaten Liliane Verjauw en Nathalie Van Sande, die Mourad B. bijstaan.

Verdachte Mourad B. woonde vroeger in Antwerpen, maar verhuisde dan naar Brussel. Hij kwam nog wekelijks bij zijn familie in Antwerpen op bezoek en had een eigen kluisje in de woning van zijn zus.