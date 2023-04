Ook Zuhal Demir gebruikte persoonlijk logo op overheidsproject: ‘Maar zou er zeker niet over gelogen hebben’

Opvallende tweet van Vlaams Parlementslid Vera Jans vrijdagmiddag. “Het is me wat… Met al die persoonlijke logo’s waar ook subsidies zijn”, schrijft de cd&v-politica bij een afbeelding van een folder van het UMC Sint-Pieters in Brussel. Onder de logo’s van het Instituut voor de Gelijkheid voor Vrouwen en Mannen, de UGent en de Nationale Loterij, prijkt in felroze letters de naam van huidig Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA).

Het is me wat ... met al die persoonlijke logo's waar ook subsidies zijn. 🤔 pic.twitter.com/JyZ6q37vp7 — Vera Jans (@verajans) 21 april 2023

Donderdag moest staatssecretaris voor Gelijke Kansen Sarah Schlitz (Ecolo) zich in het federaal parlement nog stevig verantwoorden voor het gebruik van persoonlijke logo’s op projecten met overheidssteun, zoals de Dossin-kazerne. Dat is namelijk verboden. Nadat ze onder druk van N-VA toegaf dat die logo’s daar kwamen op vraag van haar kabinet, eiste N-VA haar ontslag. Voorlopig kreeg ze alleen een berisping en werd het vervolg van de discussie naar volgende week verschoven.

In het geval van Demir ging het naar eigen zeggen niet over een subsidie, maar een initiatief van de overheid. “Specifiek werd die folder verspreid naar aanleiding van de oprichting van het Zorgcentrum na Seksueel Geweld, een instituut van de overheid zelf”, reageert ze. De communicatie dateert uit 2018, toen Demir staatssecretaris voor Gelijke Kansen was in de federale regering.

Van Overtveldt

Het is niet de enige keer dat Demir genoemd wordt als het op persoonlijke logo’s aankomt. Het Laatste Nieuws spotte haar logo vorige week al op communicatie van de Vlaamse Landmaatschappij. Ook bracht de krant de logo’s van Cathy Berx (cd&v), gouverneur van de provincie Antwerpen, en federaal minister van Armoedebestrijding Karine Lalieux (PS) in verband met overheidsprojecten.

Demir is bovendien niet de enige N-VA’er die zichzelf al eens in de kijker zette tijdens een overheidscampagne. Enkele jaren geleden kreeg voormalig N-VA-minister van Financiën Johan Van Overtveldt nog een berisping omdat hij bij de belastingbrief een extra papier stak waarop hij de taxshift aanprees als zijn persoonlijke verwezenlijking.

De vraag welke persoonlijke reclame door de beugel kan en welke niet, klinkt nu meer dan ooit in de Wetstraat. Vooral de insinuatie van Sander Loones (N-VA) dat Schlitz gelogen zou hebben, lijkt de meerderheidspartijen dwars te zitten. En dat is bij Demir niet het geval, zegt ze: “Als iemand mij er toen op had aangesproken, zou ik zeker niet gelogen hebben.”