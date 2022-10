Ook woensdag geen vluchten vanop luchthaven Charleroi, mogelijk akkoord in de maak tussen actievoerders en luchthaven

De luchthaven van Charleroi sluit vandaag én morgen de deuren voor alle vertrekkende passagiers als gevolg van een stakingsactie. Boze passagiers stonden deze ochtend buiten te drummen, in de chaos raakten vijf agenten gewond. De verschillende partijen hebben na een overleg dinsdagavond wel ‘enkele pistes op tafel voor mogelijke oplossingen’. De bonden zullen het ontwerp morgen voorleggen aan de actievoerders.

SPS , HAA en Belga

Dinsdagavond vond er een overleg plaats tussen de vakbonden, vertegenwoordigers van de luchthaven en de Waalse minister van Luchthavens en Financiën Adrien Dolimont (MR). Aan de RTBF zei de minister dat er “pistes op tafel liggen die zullen leiden tot een oplossing”. Er is nog geen overeenstemming tussen de verschillende partijen, benadrukt de Waalse minister.

Luchthaven-CEO Philippe Verdonck bevestigt dat de gesprekken constructief verliepen, maar ging ook niet dieper in op de inhoud. Kevin Peeters, vakbondsafgevaardigde van FGTB, zegt dan weer dat het overleg een “mogelijke piste” heeft opgeleverd. De vakbonden zullen morgen het ontwerp van akkoord voorleggen aan hun achterban. Het is afwachten hoe dat voorstel ontvangen wordt door de actievoerders.

Staking

Het personeel van het beveiligingsbedrijf Security Masters zette dinsdagochtend zijn stakingsactie voort op de luchthaven van Charleroi. De werknemers, die instaan voor de controle van de passagiers, hebben zich aangemeld op hun werkplek, vooraleer aan hun verantwoordelijke te melden dat ze niét aan het werk gingen en weer naar huis gingen.

De staking van Security Masters is een gevolg van de mogelijke komst van een tweede bedrijf dat veiligheidscontroles gaat uitvoeren. Dat gaat, zo vrezen de actievoerders, ten koste van hun loonvoorwaarden en mogelijk zelfs hun baan.

Het bedrijf Protection Unit, dat eveneens actief is op de luchthaven, werd opnieuw ingezet om de taken van Security Masters over te nemen. Net als maandag beschikte het echter niet over voldoende personeel om de toestroom aan passagiers op te vangen. Het gevolg was een enorme chaos in en rond het luchthavengebouw, waardoor reizigers niet op de vliegtuigen geraakten.

Deuren dicht

Maandag ging de luchthaven na 16 uur onherroepelijk dicht voor alle vertrekkende passagiers. Ook dinsdag sloot de luchthaven vervroegd de deuren, na een nieuwe dag van chaotische taferelen: de luchthaven meldde dinsdagmiddag op haar website dat de deuren van de terminal gaan sluiten. “Om de veiligheid van de passagiers te kunnen garanderen hebben de luchthavenautoriteiten beslist om de infrastructuur te sluiten voor vertrekkende passagiers”, klinkt het in een korte mededeling op de website van Brussels South Charleroi Airport.

Ook woensdag blijft Charleroi Airport de hele dag dicht voor reizigers die vertrekken. Passagiers die terugkeren, zullen geen hinder ondervinden. De preventieve sluiting dient om te voorkomen dat reizigers opnieuw in een chaotische situatie worden gebracht, zegt Verdonck. “Luchtvaartmaatschappijen zijn op dit moment bezig met reizigers te verwittigen dat hun vlucht morgen helaas niet zal doorgaan.”

Gespannen sfeer

De sfeer aan de luchthaven is al de hele dag bijzonder gespannen. Dinsdagochtend stonden mensen huilend, vloekend en duwend te drummen aan de terminal. Een aantal reizigers zou rond 5 uur ‘s ochtends geprobeerd hebben de doorgang te forceren op de luchthaven, melden verschillende vakbondsvertegenwoordigers. De politie zou daarom versterking ter plaatse gestuurd hebben.

Een opdracht die niet vanzelfsprekend bleek: vijf agenten raakten vandaag gewond in het tumult, zo vertelde de CEO van Charleroi Airport aan ‘VTM Nieuws’. Dat vernam Philippe Verdonck zelf van de politie, maar meer details over de kwetsuren en de omstandigheden kon hij niet kwijt.

Passagiers proberen de luchthaven binnen te geraken. Beeld BELGA