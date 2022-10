Ook Vlaamse regering bespaart 8 procent op ministerslonen

Concreet zullen de Vlaamse ministers een tijdlang hun lonen niet laten indexeren. De vier volgende indexverhogingen met 2 procent laten ze aan zich voorbijgaan. De eerste is al voorzien voor eind van dit jaar. Op die manier wil de Vlaamse regering naar eigen zeggen een “symbolische bijdrage leveren en solidariteit tonen met iedereen die het momenteel moeilijk heeft”.

Een minister in de Vlaamse regering verdient gemiddeld 10.500 euro per maand netto, zo ook minister-president Jan Jambon (N-VA). Omgerekend betekent de ingreep dat elke Vlaamse minister op termijn 9.000 à 10.000 netto minder zal ontvangen per jaar. “Let wel, hiermee gaan we niet de begroting rechttrekken”, zo klinkt bij de entourage van Jambon.

In 2022 bedraagt het Vlaamse begrotingstekort inderdaad nog altijd 2,5 miljard euro en in 2023 is dat 1,9 miljard euro. Pikant detail is dat de Vlaamse regering op ministerlonen bespaart via een 'indexsprong’; een techniek die binnen de federale regering ‘inbuvable’ was. Daar vreesde men een precedent te creëren om later ook voor andere groepen van mensen de automatische indexverhogingen te schrappen.