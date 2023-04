Ook tweede verzoeningspoging levert geen resultaat op bij Delhaize

De vergadering ging zaterdag om 14 uur van start en was omstreeks 17.30 uur afgelopen. “Geen resultaat bij de bemiddelaar”, luidt het oordeel van een van de vakbonden.

Delhaize zou aan zijn plan vasthouden om alle 128 winkels in eigen beheer in een franchisemodel onder te brengen en wil, aldus de syndicale bron, “absoluut geen toepassing van de wet-Renault”. “Het sociaal overleg heeft geen enkele waarde meer bij Ahold Delhaize”, klinkt het.

Delhaize stelde zijn franchiseplan op 7 maart voor. Daarop ontstond een sociaal conflict waaraan meer dan zes weken later nog steeds geen begin van een oplossing lijkt te komen, ondanks drie bijzondere ondernemingsraden en twee verzoeningspogingen onder aansturing van een sociaal bemiddelaar.

Opnieuw gesloten

Vanmorgen waren negen van de 128 winkels in eigen beheer niet toegankelijk voor de klanten. De directie stuurde een deurwaarder naar winkels in Gent en Aalst, die uiteindelijk de deuren geopend hebben. Intussen doet ook een videoboodschap van topman Xavier Piesvaux de gemoederen oplaaien.

Videoboodschap

In een poging het personeel gerust te stellen, kwam Delhaize-topman Xavier Piesvaux met een videoboodschap, die hij gisteravond op het interne netwerk rondstuurde. Piesvaux hield zich totnogtoe op de achtergrond en sprak nog niet eerder openlijk over de verzelfstandiging.

In de video probeert Piesvaux het personeel gerust te stellen. “Alle werknemers van de betrokken supermarkten zullen hun job behouden, hun carrière kunnen voortzetten in hetzelfde filiaal én al hun salaris- en arbeidsvoorwaarden behouden tijdens de overgang.”

Piesvaux zegt de reactie van de stakers te begrijpen, maar hoopt dat de rust terugkeert en dat iedereen alles in het werk stelt om de toekomst van Delhaize te verzekeren. “Naast het stakingsrecht vinden we dat ook het recht op werk gerespecteerd moet worden. Daarom blijven we de toegang tot onze winkels ook garanderen”, zegt hij.

De vakbonden zijn niet te spreken over Piesvaux’ video, en spreken van een provocatie. “Hoe kan hij zeggen dat het franchiseplan de enige optie is als er een paar uur later een nieuwe verzoeningsvergadering zal plaatsvinden”, zegt een anonieme vakbondsafgevaardigde aan de RTBF. “Eigenlijk vertelt hij hiermee dat onderhandelen geen zin heeft.”