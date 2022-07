Ook tweede verdachte die 53-jarige Gentenaar in water gooide, geeft zich aan: waarschijnlijk ‘toevallige ontmoeting tussen slachtoffer en daders’

De 23-jarige man komt net als de eerder opgepakte verdachte van 25 uit het Zeeuwse Goes. De man werd verhoord en daarna gearresteerd. De twee verdachten zullen nu samen voor de rechter moeten verschijnen in Amsterdam, die beslist over hun uitlevering aan ons land. Twee andere inzittenden van de auto die na de feiten wegvluchtte, zijn verhoord als getuige.

Het parket zegt nog dat uit het voorlopig onderzoek blijkt dat er geen link is tussen de daders en het slachtoffer. Ze zouden elkaar niet eerder ontmoet hebben op de Gentse Feesten. “Het lijkt voorlopig te gaan om een toevallige ontmoeting tussen slachtoffer en daders, maar alle pistes worden verder opengehouden.”

Het lichaam van Hakim werd zondagochtend gevonden in het water aan de Ferdinand Lousbergskaai in Gent. Hij zou daar levend in gegooid zijn en vervolgens verdronken. Dat bevestigen de autopsieresultaten van maandag, zegt het parket van Oost-Vlaanderen. Het parket hield alle hypotheses open, maar ging meteen uit van een verdacht overlijden. Het labo deed een plaatsonderzoek en ook het parket, de onderzoeksrechter en een wetsgeneesheer kwamen ter plaatse. Camerabeelden werden eveneens onderzocht.