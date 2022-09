Ook tweede poging mislukt: Somers blokkeert privatisering van Antwerps zorgbedrijf

Het Antwerpse stadsbestuur probeert al een tijdje om private partners toe te laten in een deel van de activiteiten van Zorgbedrijf Antwerpen. Volgens het stadsbestuur is dat nodig om de zorg financieel gezond te houden. De gemeenteraad keurde daarvoor in mei een voorstel goed om 18 woon-zorgcentra en 3.700 serviceflats van de openbare welzijnsorganisatie onder te brengen in een nieuwe, private structuur: een zogenaamde woon-zorgvereniging. Die zou bestuurd worden door het OCMW en het Zorgbedrijf, met als partner het ziekenhuisnetwerk ZNA.

Tegen die beslissing dienden Antwerps gemeenteraadslid Lise Vandecasteele (PVDA) en twee vakbonden een klacht in. Zij voeren al langer strijd tegen de privatiseringsplannen van het stadsbestuur uit vrees dat het zal leiden tot duurdere zorg.

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) keurt de beslissing van het Antwerpse stadsbestuur niet goed. Dat staat te lezen in een brief die de indieners van de klacht kregen en De Morgen kon inkijken. “De minister heeft de oprichting van woon-zorgvereniging Zorgbedrijf niet goedgekeurd”, staat er te lezen.

Het kabinet-Somers benadrukt dat de minister gewoon het bestuurlijke proces gevolgd heeft. “Het Agentschap Binnenlands Bestuur gaf een negatief advies. Dat heeft de minister gevolgd”, klinkt het.

Financieel plan

Het Agentschap ziet twee redenen om de nieuwe structuur niet goed te keuren. Eerst en vooral bevat het financiële plan dat het stadsbestuur en het OCMW indienden “onduidelijkheden, onzorgvuldigheden en inconsistenties”. Er staat bijvoorbeeld niets in de statuten over wie zou opdraaien voor eventueel financieel verlies.

Een tweede probleem ziet de minister in de plannen van de Antwerpse zorgvereniging met het personeel. De bedoeling van de nieuwe vereniging is om het personeel dat statutair benoemd is binnen de publieke welzijnsorganisatie ter beschikking te stellen van de nieuwe structuur. Alleen, daar is geen wettelijke basis voor.

“Uiteraard zijn wij zeer tevreden met deze beslissing”, zegt Vandecasteele. “We hopen vooral dat het stadsbestuur nu haar verantwoordelijkheid neemt en investeert in kwaliteitsvolle en betaalbare ouderzorg in plaats van daar, zoals nu, op te besparen. Het is de tweede keer dat het stadsbestuur het deksel op de neus krijgt. Dat toont dat privatisering sowieso geen goed plan is.”

Het klopt dat het niet de eerste keer is dat Antwerpen probeert andere partners in de zorg te betrekken. In mei vorig jaar probeerde de stad dat al eens via een andere structuur. Die werd toen na een klacht van dezelfde partijen teruggefloten door Antwerps gouverneur Cathy Berx (cd&v). Een van de redenen daarvoor was dat het Vlaamse decreet waarop het stadsbestuur zich baseerde voor die privatiseringsoefening nog niet goedgekeurd was in het Vlaams Parlement. Ook de stemming van dat decreet werd intussen uitgesteld.

“Wij trachten binnen het bestaande wettelijke kader een correcte juridische structuur te vinden waarin het zorgbedrijf binnen een gelijk speelveld kan werken in de toekomst”, klinkt het op het kabinet van schepen van gezondheids- en seniorenzorg Els van Doesburg (N-VA). Het stadsbestuur is in elk geval van plan om door te zetten met haar plannen. Later volgt nog overleg tussen het Antwerpse stadsbestuur en het Agentschap Binnenlands Bestuur.