Ook Telenet niet blij met ‘De tafel van vier’: ‘Vreselijk dat dit vandaag nog kon gebeuren’

Telenet, de eigenaar van tv-zender Play4, was niet opgezet met de eerste aflevering van De tafel van vier. In de talkshow van Gert Verhulst werd een discussie over woke gehouden, waarbij ook het n-woord viel. In een bericht op sociaalnetwerksite LinkedIn zegt Telenet dat wat in het programma gebeurde, ‘gewoon verkeerd’ was.

“Laat ons daar heel duidelijk over zijn. Iedereen een stem geven. Het debat openen, zonder taboes. Daarvan zijn wij grote voorstander”, klinkt het. “Maar we trekken ook grenzen waar broodnodig.”

Telenet vervolgt dat volgens hen een sereen debat slechts gevoerd kan worden in een veilige omgeving, met een verscheidenheid aan sprekers en meningen aan tafel. “We veroordelen ook het gebruik van het n-woord ten zeerste en vinden het vreselijk dat dit vandaag nog kon gebeuren. Het zorgde ook binnen de Telenet-muren voor veel verontwaardiging. Het gebrek aan inzicht dat op het voorval volgde, toont aan dat er nog veel te leren valt.”

Telenet zegt het debat na de uitzending “met open ogen en oren” te hebben gevolgd. “We zijn de kritische stemmen dankbaar voor hun waardevolle inzichten en nemen hun feedback mee om ons beleid verder aan te scherpen.”

De aflevering is ondertussen nog te herbekijken op het streamingplatform GoPlay van de zender.