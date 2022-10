Ook Queens of the Stone Age op Rock Werchter 2023

Op zondag 2 juli pakken Josh Homme en co de Main Stage van Rock Werchter in. Normaal gezien stond de groep vorig jaar al op de wei van Werchter, maar wegens gewijzigde tourplannen kon de groep uiteindelijk toch niet aanwezig zijn. Ook hun optreden op Pinkpop viel vorige zomer om dezelfde reden in het water.

Het is inmiddels al de vierde grote naam die de organisatie bekendmaakt. Eerder werd aangekondigd dat Stromae er op donderdag 29 juni op de planken staat. Die laatste mocht zich vorig jaar nog de headliner van Werchter Boutique noemen. Naast onze Belgische trots mogen fans nog twee andere grote namen verwachten. Muse kruipt er op zaterdag 1 juli op het podium. Een dag later is het dan weer de beurt aan de Arctic Monkeys.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Rock Werchter (@rockwerchterfestival) op 25 Oct 2022 om 23:16 PDT

De ticketverkoop voor het festival start op zaterdag 29 oktober om 10.00 uur. Wie zeker wil zijn van een ticket, kan zich vandaag nog registreren voor de presale. Voor een combiticket betaal je dit jaar 292 euro. Dat is een stijging van 10 procent in vergelijking met de vorige editie, toen de tickets nog 266 euro kostten. Voor een dagticket ben je 127 euro kwijt, hier gaat het om een stijging van twee euro.