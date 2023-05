Ook op kabinet van Jan Jambon (N-VA) werkte medewerker die door Bpost werd betaald

Op het kabinet van Jan Jambon (N-VA) werkte sinds 2015 een medewerker die voor 70 procent werd betaald door Bpost en bleef voor Jambon werken toen die minister-president werd, hetgeen in strijd is met de regels voor de Vlaamse kabinetten. Het kabinet van Jambon bevestigt het nieuws. “We zullen dat nu rechtzetten”, laat het kabinet verder weten.

Toen Jambon vicepremier was in de regering-Michel zocht hij expertise op het vlak van dossiers die niet binnen zijn bevoegdheden vielen. Daarom werd de medewerker in kwestie destijds aangenomen. Hij adviseerde Jambon onder meer over de NMBS, Infrabel en Proximus. Er werd steeds op toegezien dat de medewerker “zich zo weinig mogelijk met Bpost bezighield”, klinkt het vanuit Jambons entourage, “al kunnen we niet uitsluiten dat er ook woorden werden gewisseld over Bpost”.

Toen Jambon Vlaams minister-president werd, werd de medewerker zijn adjunct-kabinetchef. Hij werkte in die functie voornamelijk rond digitalisering. In december 2022 werd hij administrateur-generaal van Digitaal Vlaanderen. Op dat moment werd zijn contract bij Bpost beëindigd.