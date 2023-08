Ook Neymar trekt naar Saoedi-Arabië: na Braziliaan zelf bereikt ook PSG miljoenenakkoord met Al-Hilal

Neymar zou bij Al-Hilal een contract voor twee jaar tekenen, met optie op een derde. Gisteren was al duidelijk dat hij oren had naar een avontuur in het Midden-Oosten. Nu bereikten dus ook PSG en Al-Hilal, dat zaterdagavond met 2-1 verloor van Al-Nassr in de Arabische Champions League-finale, een akkoord.

Neymar kreeg een voorstel om er minstens 100 miljoen euro per jaar te verdienen. Zelf had hij aanvankelijk zijn zinnen gezet op een terugkeer naar FC Barcelona, maar de Catalanen hebben het financieel nog steeds moeilijk.

Tientallen miljoenen

De Braziliaan kwam zes jaar geleden voor 222 miljoen euro van Barcelona, maar in de Franse hoofdstad heeft hij geen toekomst meer. Ondanks een contract dat nog tot 2027 loopt. Zaterdag zat hij niet in de selectie voor de seizoensopener tegen Lorient. Officieel omdat Neymar een virale infectie heeft opgelopen.

Al-Hilal gaf deze zomer al tientallen miljoenen uit aan de Braziliaanse aanvaller Malcom (voor 60 miljoen euro van Zenit Sint-Petersburg), de Portugese middenvelder Rúben Neves (voor 55 miljoen euro van Wolves), de Servische middenvelder Sergej Milinković-Savić (voor 40 miljoen euro van Lazio) en de Senegalese verdediger Kalidou Koulibaly (23 miljoen euro).

Hoeveel Al-Hilal betaalt voor Neymar is nog onduidelijk, maar er wordt gewag gemaakt van 90 miljoen euro.