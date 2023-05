Ook Nacer Chadli zwaait af bij Rode Duivels

“Voor mij is het hoe dan ook afgelopen. Ik moet de bladzijde omdraaien”, zei Chadli voor de microfoon van de Franstalige omroep RTBF. “Ik heb met veel plezier voor mijn land gespeeld met jongens die vrienden zijn geworden. We hebben samen grote momenten beleefd.”

De 33-jarige Chadli speelde 66 keer voor de nationale ploeg en maakte daarin acht doelpunten. Hij debuteerde in februari 2011 in een oefenwedstrijd tegen Finland en speelde zijn laatste interland op het EK van 2021. In de verloren kwartfinale tegen Italië viel hij toen in tijdens de tweede helft.

De Luikenaar zal vooral de geschiedenisboeken ingaan met zijn treffer in de achtste finale tegen Japan op het WK van 2018 in Rusland. Na een perfect uitgespeelde counter trapte Chadli de Rode Duivels toen naar de kwartfinales. Daarin stuntte België vervolgens tegen Brazilië. Na verlies in de halve finale tegen Frankrijk werden de Belgen alsnog derde door Engeland te verslaan.

Chadli noemt de bronzen WK-medaille zijn mooiste herinnering in het Belgische shirt. “Het was historisch”, benadrukte hij. “Dat zal nog lange tijd als iets speciaals worden beschouwd.”

Over zijn doelpunt tegen Japan wordt Chadli naar eigen zeggen nog vaak aangesproken. “Veel mensen hebben het tegen mij over die goal tegen Japan. Maar ik ben tien, elf jaar gebleven. Ik ben heel fier wat ik met deze groep heb gedaan als speler.”

Chadli maakte zijn afscheid bekend daags nadat ook zijn vriend Axel Witsel dat deed. “Twee Luikenaars die samen de nationale ploeg verlaten, is het symbolisch? Ja, toch een beetje”, lachte hij. “Ik ken hem van toen hij acht jaar was. We speelden samen bij de jeugd van Standard. We stopten niet met voetballen. We gingen samen trainen en daarna ging ik naar zijn huis of kwam hij bij mij. Zo was het elke dag, elke week. Het was een mooie periode. Samen bij de nationale ploeg spelen, was een kinderdroom.”

Eerder zwaaiden ook al Toby Alderweireld, Eden Hazard en Simon Mignolet de nationale ploeg uit.