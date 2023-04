Ook na tussenkomst bemiddelaar geen akkoord tussen bonden en directie bij Delhaize: ‘Acties zullen waarschijnlijk intensiever worden’

Tien uur, zo lang zaten de directie van Delhaize en vertegenwoordigers van alle vakbonden dinsdag samen rond de tafel. Tussen hen de sociaal bemiddelaar die minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) had aangesteld in een poging het gesprek tussen beide kanten opnieuw vlot te trekken - zonder succes.

“We hebben tien uur gewacht op witte rook”, zegt Kristel Van Damme van ACV Puls. “Onze vraag was heel concreet: ‘Kunnen we discussiëren over een alternatief?’ Daarop is het antwoord helaas: ‘Neen’ gebleven.” Sinds Delhaize begin maart haar plannen bekendmaakte om de 128 winkels die het nog in eigen beheer uitbaat door te verkopen aan zelfstandigen, hopen de vakbonden dat ze de directie op andere gedachten kan brengen.

Geen stap dichterbij

Directie en bonden zijn dus geen stap dichterbij elkaar gekomen. Dat ze het gevoel hadden dat “de directie van Delhaize de werknemers bekijkt als meubels” die mee worden verkocht met de winkel, aldus Setca-voorzitter Myriam Delmée. Zij sloot niet uit dat de vastberadenheid onder het personeel “tot geweld” kan leiden “omdat de directie onrechtvaardig is”.

Dat er meer acties zullen volgen, lijkt nu al vast te staan. “We hebben op voorhand onze leden geconsulteerd en daaruit bleek dat als we met lege handen terugkomen, de acties zeer waarschijnlijk in volume zullen toenemen”, zegt Wilson Wellens van ACLVB.

Vliegende piketten

Meer zelfs: de bonden sluiten niet uit dat de acties intensiever worden. “In Vlaanderen betekent dat vooral dat de acties gerichter gepland worden”, zegt Van Damme. Concreet denkt ze aan vliegende piketten, of het telkens viseren van een andere winkel om deurwaarders te ontwijken. Daarnaast willen de vakbonden nog meer focussen op acties in de depots, zodat de bevoorrading van de winkels in gevaar komt.

Bij Delhaize reageert men teleurgesteld. “De gesprekken van vandaag hebben voorlopig helaas niet geleid tot een nieuwe afspraak”, klinkt het. Er is geen volgende datum geprikt voor een nieuw gesprek. De vakbonden willen momenteel alleen nog verder praten als de directie het over alternatieven wil hebben.

Wel zien directie en vakbonden elkaar sowieso opnieuw op 24 april, op de ondernemingsraad die dan al gepland stond. Delhaize laat weten “verder in te zetten op een serene en constructieve dialoog”. Minister Dermagne “dankt de bemiddelaar, die zijn taak professioneel en competent invult”. De minister blijft naar eigen zeggen “hopen dat de spanningen zullen afnemen, zodat snel een oplossing kan worden gevonden”.