Ook na overname Credit Suisse nog onrust in de bankensector: wat is er aan de hand?

Waar draait het om?

Na de perikelen met Silicon Valley Bank in de Verenigde Staten eerder, stond de Zwitserse bank Credit Suisse vorige week op de rand van het faillissement door een zogenaamde bank run. Klanten haalden massaal geld van hun rekening omdat ze vreesden voor de toekomst van de bank, die de voorbije weken regelmatig het nieuws haalde door financiële schandalen.

Om de bank te redden van de ondergang is ze met de steun van de Zwitserse overheid overgekocht door concurrent UBS voor zo’n 3 miljard euro betaald. Dat is een van de zwaarste ingrepen in de bankensector sinds de crisis van 2008, toen het faillissement van Lehman Brothers banken wereldwijd mee de diepte in trok.

Hoe reageren de beurzen?

De overname was rond voor de opening van de beurzen maandagochtend, maar die beurzen reageerden allerminst euforisch. De Aziatische aandelenbeurzen zijn overwegend met verlies geëindigd en bij de opening van de Europese beurzen kregen bankaandelen stevige klappen.

Zo daalde het aandeel van bank-verzekeraar KBC bij de opening van de beurs van Brussel deze ochtend tot meer dan 4 procent. Rond 16.30 uur is dat aandeel uit het dal geklommen en stond het op een winst van zo’n 3 procent. Ook de Bel20 moest een scherp verlies corrigeren voor het in de late namiddag weer op een winst van zo’n 1 procent kwam te staan.

Door de wereldwijde onrust in de bankensector en de perikelen rond Credit Suisse zijn de goudprijs en de bitcoin de hoogte ingestuwd. De goudprijs klom met bijna 1 procent tot ruim 2.000 dollar en de bitcoin was deze ochtend zo’n 26.800 euro waard.

Wat betekent dat voor ons?

Na de redding van Credit Suisse haastten de Europese financiële toezichthouders zich om te zeggen dat “de Europese banksector veerkrachtig is, met een robuust liquiditeitsniveau”.

Belgische banken lijken voorlopig niet mee in problemen te komen en de kans op een nieuwe bankencrisis is klein, zei minister van Financiën Vincent Van Peteghem (cd&v) zaterdag op Radio 1: “We hebben tijdens de financiële crisis een aantal banken over de kop zien gaan, maar moeten ook beseffen dat er stappen zijn gezet om de banken sterker en weerbaarder te maken.”

Ook de gouverneur van de Nationale Bank, Pierre Wunsch, zegt dat de Belgische banken bij de sterkte van Europa zijn. “Het is vandaag heel moeilijk een scenario te zien waarin we wegglijden in een financiële crisis”, zei hij in De Tijd. “Zelfs als Belgische banken al hun in waarde gedaalde obligaties meteen zouden moeten verkopen, wat niet het geval is, hebben ze genoeg cash en kapitaal om te blijven werken.”