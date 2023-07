Ook na derde dag zoeken ‘geen enkele aanwijzing en geen informatie’ over vermiste kleuter Émile (2) in Frankrijk

“De kleine Emile is niet gevonden”, verklaarde Rémy Avon aan de pers, drie dagen nadat de kleuter vermist is. De piste dat hij verloren is gelopen, lijkt steeds minder waarschijnlijk, klinkt het. Ook wordt gevreesd dat er een grote kans is dat de jongen niet meer in leven is.

Na de zoektocht zondag en maandag, heeft de politie het dinsdag over een andere boeg gegooid. De zoektocht bleef beperkt tot het gehucht Haut-Vernet, dat volledig werd afgesloten, en zijn 25 inwoners. De 30 gebouwen waaruit het gehucht bestaat, en 12 voertuigen zijn volledig onderzocht, de 25 inwoners zijn ondervraagd en 12 hectare werd uitgekamd, aldus Avon. Honderd vrijwilligers nemen deel aan de zoektocht.

“We zijn op zoek naar de kleinste aanwijzing, het kleinste spoor waarmee we kunnen proberen te begrijpen hoe de kleine Emile is verdwenen”, zei hij nog.

Beeld van de zoekacties vandaag naar Émile. Beeld Photo News

Woensdag zal er nog verder informatie worden verzameld voordat de speurders overgaan naar een volgende fase, namelijk de verzamelde informatie verwerken. Het aantal speurders zal worden verhoogd van vijftien naar twintig.

Al 1.200 oproepen van getuigen zijn binnengekomen, maar Avon roept mensen op tot “goed burgerschap” om de rechercheurs niet te overstelpen met nutteloze informatie.

De kleuter verdween zaterdagnamiddag, kort nadat hij bij zijn grootouders was afgezet. “Het is een onbesproken familie”, aldus de bewoners van het kleine dorp. Volgens het Franse dagblad La Provence maakten de grootouders hun auto klaar om erop uit te trekken terwijl Émile een dutje aan het doen was. Maar blijkbaar is hij toen aan hun aandacht ontsnapt en in de tuin beland. De grootouders van het kind waarschuwden zaterdag omstreeks 18 uur de hulpdiensten.