Ook Iraanse voetballers verzetten zich tegen geweld in hun land: ‘Ik kan hiervoor uit het nationale team worden gezet, een kleine prijs’

De spelers kwamen in Oostenrijk het veld op in volledig zwarte jassen over hun wedstrijdshirt, zodat het logo van de nationale bond niet te zien was tijdens het volkslied. De voetballers lieten zo hun onvrede blijken over de vaak harde manier waarop de religieuze politie in Iran optreedt tegen demonstraties in het land.

Die protesten ontstonden na de dood van Mahsa Amini. Deze 22-jarige vrouw stierf eerder deze maand nadat ze was gearresteerd voor het overtreden van de strenge kledingvoorschriften. Sinds de aankondiging van Amini’s dood op 16 september is het onrustig in Iran, met als gevolg zeker 41 doden. Meer dan 1200 mensen werden opgepakt bij de demonstraties.

Een van de belangrijkste voetballers uit de nationale ploeg van Iran, Sardar Azmoun van de Duitse club Bayer Leverkusen, zette onlangs een bericht op Instagram waarin hij steun betuigde aan de demonstranten en de vrouwen in Iran. “Ik kan hiervoor uit het nationale team worden gezet, maar dat is dan slechts een kleine prijs die ik moet betalen”, zei de spits. Uitgerekend Azmoun tekende in de oefeninterland tegen Senegal voor de gelijkmaker, nadat de kampioen van Afrika op voorsprong was gekomen door een eigen doelpunt.

Bayer Leverkusen, de werkgever van Azmoun, publiceerde op Twitter een steunbetuiging aan de 27-jarige spits. “Natuurlijk steunen we Sardars solidariteit met de vrouwen van Iran”, aldus directeur Simon Rolfes.