Ook energieminister Van der Straeten wil sluiting van Tihange 2 uitstellen

Premier De Croo (Open Vld) en minister van Energie Tinne Van der Straeten onderhandelen momenteel met Engie over het 10 jaar langer openhouden van de twee jongste kerncentrales: Doel 4 en Tihange 3. MR en oppositiepartij N-VA vroegen al eerder om ook Doel 3 en Tihange 2 wat langer open te houden als buffer voor de winter. Doel 3 sluit in principe definitief eind september en Tihange 2 in februari.

Voor Doel 3 deed Van der Straeten al navraag bij Engie, liet ze gisteren weten. Het antwoord van Engie was duidelijk: dat lukt niet meer. Volgens Engie zijn er een aantal problemen om de sluiting van kerncentrale Doel 3 over de winter te tillen. Zo is er niet genoeg nucleaire brandstof meer in de reactorkern om de winter te overbruggen. Brandstof bijbestellen duurt al snel 1 tot 2 jaar. Ook Doel 3 nu stilleggen en in de winter opnieuw opstarten zou technisch onhaalbaar zijn en dat zou ook gelden voor Tihange 2, aldus het bedrijf.

Maar Van der Straeten kijkt toch naar een korte verlenging van Tihange 2, zo staat te lezen in haar winterplan dat gisteravond aan de coalitiepartners bezorgd werd. Het is aan het FANC (de nucleaire waakhond) om met Engie na te gaan of de definitieve sluiting van Tihange 2 op veilige wijze kan worden uitgesteld tot na de winter. Tot nu toe had het FANC geen vraag gekregen om dit te onderzoeken.

Indien mogelijk wil ze de kerncentrale deze zomer en herfst minder laten draaien, om volop beschikbaar te zijn tot einde maart 2023. Op die manier wordt de uitbatingsperiode verschoven. Er is ook gevraagd om eventueel onderhoud van de kerncentrales, zoals die van Doel 2, te verschuiven naar de lente van 2023. Van der Straeten blijft er in haar plan wel bij dat er maar 2 kerncentrales voor een langere periode worden gelengd.

