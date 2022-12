Ook Editors toegevoegd aan affiche van Rock Werchter

De Britse band Editors, bekend van hits als ‘Papillon’, ‘Smokers Outside the Hospital Doors’, ‘Munich’ en ‘No Sound But The Wind’, stonden al verschillende keren op het podium in Werchter. Hun laatste passage dateert van 2016. Ondertussen heeft Editors met Benjamin John Power een nieuw bandlid aan boord, en is er dit jaar het nieuw album EBM uitgebracht. “Hoog tijd om de banden opnieuw aan te halen en opnieuw kennis te maken”, schrijft de organisatie.

Eerder werden al Stromae, Oscar and The Wolf, Muse, Fred again.., Arctic Monkeys en Queens of the Stone Age aan de affiche toegevoegd. Meer namen worden binnenkort bekendgemaakt.

Rock Werchter vindt plaats van donderdag 29 juni tot en met zondag 2 juli 2023. Tickets zijn te koop via ticketmaster.be.