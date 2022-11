Ook de uitshirts van de Rode Duivels afgekeurd vanwege het woordje ‘Love’

De uitshirts van het Belgische voetbalelftal zijn gebaseerd op het vuurwerk van Tomorrowland en omvat de regenboogkleuren. Daarmee vormen de shirts een symbool voor diversiteit, gelijkheid en inclusiviteit. Om deze boodschap nog verder uit te dragen, werd ook bedacht om het woordje ‘Love’ in de kraag van de shirts te zetten. Het woord is niet zichtbaar als de shirts gedragen worden, omdat het aan de binnenkant van de kraag zit.

Toch vindt de FIFA dat het woord van de shirts moet verdwijnen en mag er niet worden gespeeld in de shirts in de huidige vorm. De uitshirts werden in september geïntroduceerd.

One Love-armband

Eerder vandaag zagen zeven Europese landen af van het dragen van de One Love-armband op het WK voetbal in Qatar. In een gezamenlijk statement gaven Engeland, Wales, Zwitserland, Duitsland, Denemarken, Nederland en België aan de band links te laten liggen na de dreiging van de Wereldvoetbalbond FIFA om de aanvoerders met de bewuste band bij het begin van de match sportieve sancties op te leggen. De Belgische aanvoerder Eden Hazard zal de band dus niet dragen tijdens de openingsmatch van de Rode Duivels, woensdag tegen Canada. De Belgische voetbalbond (KBVB) bevestigde in een persbericht haar ongenoegen.

De Nederlandse voetbalbond (KNVB) gaf eerder maandag al aan dat Virgil van Dijk niet met de band op het terrein zou komen in de eerste groepsmatch van Oranje, maandag om 17 uur tegen Senegal. Manuel Neuer wilde bij Duitsland voet bij stuk houden, maar de Duitse bond (DFB) besloot uiteindelijk ook niet door te gaan met de actie. Vrijdag gaf Hugo Lloris (Frankrijk) al aan de band niet te zullen dragen.

De zeven bonden geven aan “gefrustreerd” te zijn over de starheid binnen de FIFA. “We waren bereid de boetes voor het dragen van de band te aanvaarden”, zo klonk het. “Maar we kunnen onze spelers niet in situaties brengen waarbij ze meteen sportieve sancties, zoals een gele kaart, krijgen. Dit gaat in tegen de geest van de sport. Dus we hebben onze aanvoerders gevraagd om de armbanden niet te dragen tijdens WK-wedstrijden.”

“We hebben de FIFA in september aangeschreven om hen te informeren over onze wens om de One Love-band te dragen om actief inclusie in het voetbal te steunen en we hebben geen reactie gekregen. Onze spelers zijn teleurgesteld. Zij zijn sterke supporters van inclusie en zullen op andere manieren hun support tonen. We betreuren dat er geen redelijke oplossing werd gevonden.”