Ook ChatGPT, gaming en AI krijgen een podium op Pukkelpop

Een team van onderzoekers, docenten en studenten heeft gezorgd voor verschillende innovaties die te zien zullen zijn op Pukkelpop. Zo is er bijvoorbeeld een photobooth ontwikkeld die via AI “alpacafoto’s” genereert, een robot die zich aan stand-up comedy waagt, een PKP-graphic novel via AI en docenten die een Ted-talk geven over het gebruik van ChatGPT.

“Artificial intelligence, ChatGPT, de gamewereld ... ze veroorzaken een omwenteling in onze maatschappij”, aldus Marc Vandewalle, algemeen directeur van UCLL. “Onze onderzoekers zijn hier al geruime tijd intensief mee bezig en worden nu overspoeld met vragen uit het bedrijfsleven. De setting van Pukkelpop biedt ons een uniek platform om jongeren en de regio te tonen wat we in onze mars hebben en de nieuwste innovaties uit onze onderzoekscentra te presenteren. Bovendien integreren we deze innovaties in onze opleidingen en creëren we nieuwe opleidingstrajecten die hier op in spelen.”

Verspreid over het hele festival kun je in de E-rena terecht voor onder meer de offline finale van de Clash Royale BESF Cup, een wedstrijdje FIFA of Counterstrike tegen E-gamers van KRC Genk en ontdekken of de AI Comedy Robot echt grappig kan zijn. De Zweedse 8-bit muziekmaestro Goto80 brengt samen met PET.CORP een audiovisuele cocktail van 8-bit acid rave en animaties gecreëerd met tekstkarakters uit een oldskool C-64 computer. Ook the Infinite Acid Machine beleeft zijn wereldpremière in de E-rena. Jacob Remin en Goto80 leerden robots de classic 303 synthesizer acid house spelen. Verder organiseert UCLL ook de GPT Academy met handige tips en tricks over ChatGPT en generatieve AI en kan je kijken naar de allereerste virtuele PKP-headliner in de Roblox-wereld van het festival én een live optreden op het podium van de E-rena.

De tent van E-rena staat vlakbij Food Wood en is op vrijdag open van 11.30 uur tot 20.00 uur, op zaterdag en zondag gaat E-rena een half uurtje later open.