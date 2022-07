Ook Belgische ngo-medewerker in Iraanse cel, Iraanse gemeenschap protesteert in Brussel tegen uitlevering terrorist Assadi

De voorbije dagen ontstond er discussie over een wets­ontwerp dat ons land in staat zou stellen om gevangenen te ruilen met Iran. Het wordt vandaag besproken in de Kamer. Algemeen werd aan­genomen dat het akkoord met Teheran er kwam om de in 2017 ter dood veroordeelde Ahmadreza Djalali uit zijn Iraanse cel te halen. De Zweeds-Iraanse gastprofessor aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB) zou dan geruild worden met de Iraniër ­Assolah Assadi, die vorig jaar in Antwerpen tot twintig jaar cel werd veroordeeld als brein achter een verijdelde aanslag tegen Iraanse oppositieleden.

Nu blijkt dat sinds februari ook een Belgische ngo-medewerker in de cel zit in de Iraanse hoofdstad Teheran. Volgens Iran International, een tv-zender die vanuit Londen in het Perzisch uitzendt en kritisch staat tegenover het regime, gaat het om de hulpverlener Olivier V.. De veertiger is tot op ­vandaag officieel nergens van ­beschuldigd. Bronnen bij de veiligheidsdiensten vrezen dat hij door Iran is opgepakt om als pasmunt te gebruiken voor Assadi.

Protest Iraanse gemeenschap

Dinsdagvoormiddag heeft de Iraanse gemeenschap in België geprotesteerd in Brussel tegen het omstreden uitleveringsverdrag. Volgens de Brusselse politie waren er 350 betogers aanwezig.

België zou het eerste westerse land zijn dat een dergelijke deal sluit met Iran en dat stuit op veel kritiek. Tijdens het protest riepen demonstranten de Belgische parlementsleden op om tegen het wetsontwerp te stemmen, want het gaat volgens hen volledig in tegen de rechtstaat en zal de geloofwaardigheid van België ondermijnen.

“Het is onaanvaardbaar. Als we dit doen, dan moedigen we het regime aan om nog meer mensen te gijzelen. Het is hetzelfde als een rode loper uitrollen voor de Iraanse terroristen in België”, vindt Behzad Nazari van de Nationale Raad van verzet van Iran (NCRI).