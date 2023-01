Ook 14de stemronde levert Huis geen voorzitter op

McCarthy kreeg 216 stemmen, maar had er minstens 217 nodig. Zes partijgenoten beslisten niet voor hem te stemmen. Jim Jordan en Andy Biggs kregen elk twee stemmen en twee conservatieve Republikeinen, Lauren Boebert en Matt Gaetz, beslisten om zich te onthouden. De onthouding van Gaetz gaf uiteindelijk de doorslag. Eerder stemde hij nog tegen McCarthy.

De gemoederen liepen hoog op na het stemmen, waarbij de Democratische kandidaat Hakeem Jeffries zoals gebruikelijk de steun kreeg van al zijn 212 partijgenoten. Te zien was hoe McCarthy naar Gaetz toeliep in een poging hem alsnog te overtuigen voor hem te stemmen. Dat lukte niet, waarna een partijgenoot bijna met Gaetz op de vuist ging.

“Grote teleurstelling”

Voor McCarthy komt de uitslag als een grote teleurstelling. Hij zei voorafgaand aan de stemming, die om 22 uur in Washington begon, dat “we dit voor eens en altijd afronden” en rekende erop dat hij zou winnen. De laatste keer dat het stemmen zo lang duurde was in 1859.

The New York Times noemde het verloop van de stemming “historisch” en verwees naar de gebeurtenissen die op dezelfde dag precies twee jaar eerder de geschiedenisboeken ingingen: op 6 januari 2021 werd het Capitool bestormd.

Zolang er geen ‘speaker’ is, kan het nieuw verkozen Huis zijn activiteiten niet opstarten.

Rebellie

De Republikeinen beschikken met 222 zetels slechts over een krappe meerderheid in het lagerhuis, waardoor McCarthy zo goed als alle partijleden achter zich moet krijgen. Maar een groep zeer conservatieve Republikeinen zit de aanstelling van McCarthy al dagenlang in de weg. De rechtse hardliners zetten zich tegen McCarthy af omdat ze hem ervan beschuldigen te soft te zijn. Zo zou hij te veel compromissen sluiten met Joe Biden. Hun voorkeur gaat uit naar een leider die bereid is om de regering te dwingen de uitgaven te beperken.

McCarthy heeft al verscheidene toegevingen gedaan om de rebellie binnen zijn partij te stoppen, maar dus nog altijd zonder resultaat.

Bij de start van de veertiende stemming, die plaats vond na een urenlange onderbreking, had McCarthy zich nochtans optimistisch getoond over zijn kansen om te worden verkozen. ‘Ik heb de stemmen’, zei hij tegen verslaggevers ter plaatse.

Historisch gezien is het zeer ongewoon dat er meerdere stemrondes nodig zijn om een nieuwe voorzitter te kiezen. De laatste keer dat dit gebeurde, is honderd jaar geleden. De dertiende en veertiende stemrondes kwamen er nadat McCarthy toezeggingen had gedaan aan uiterst rechtse Republikeinen en ermee had ingestemd de macht van het voorzitterschap af te zwakken.