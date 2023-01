Ook 13de stemronde levert Huis geen voorzitter op, maar McCarthy hoopvol: ‘Ik heb de stemmen’

Het was de dertiende stemronde in vier dagen. Ondanks dat Kevin McCarthy er niet in slaagde een meerderheid van de stemmen te krijgen, hebben meerdere Republikeinen wel op hem gestemd. Zoals onder anderen de 14 volksvertegenwoordigers die in eerste instantie tegen waren. Op dit moment hebben de Republikeinen een meerderheid van 222 op 435 zetels in het Huis.

Om voorzitter te worden, moet McCarthy worden gesteund door bijna al zijn partijgenoten in het Huis. Er zijn nog zeven Republikeinen die niet op McCarthy hebben gestemd.

McCarthy had vóór de stemming vooruitgang voorspeld. “De mensen die tegen mij stemden, zullen nu voor mij stemmen”, zei de Republikein. Ondanks zijn optimisme zeiden sommige Republikeinse collega-wetgevers dat ze niet verwachtten dat hij genoeg stemmen zou krijgen voor een meerderheid.

“We hebben nog een lange weg te gaan”, zei Republikeins afgevaardigde Ralph Norman, een tegenstander van McCarthy. De 20 rechtse hardliners in het Huis zetten zich af tegen McCarthy omdat ze hem ervan beschuldigen te soft te zijn. Zo zou hij te veel compromissen sluiten met Joe Biden. Hun voorkeur gaat uit naar een leider die bereid is om de regering te dwingen de uitgaven te beperken.

Historisch gezien is het zeer ongewoon dat er meerdere stemrondes nodig zijn om een nieuwe voorzitter te kiezen. De laatste keer dat dit gebeurde, is honderd jaar geleden. De dertiende stemronde kwam er nadat McCarthy toezeggingen had gedaan aan uiterst rechtse Republikeinen en ermee had ingestemd de macht van het voorzitterschap af te zwakken.

Om 22 uur lokale tijd begint de veertiende stemronde. In een gesprek met verslaggevers liet McCarthy weten dat hij genoeg stemmen heeft om de verkiezing tot voorzitter van het Huis te winnen.