Onze landgenoot Alec Segaert is favoriet voor WK-goud bij de beloften, maar geraakt voorlopig niet in Glasgow door diefstal van internationaal paspoort

Het is zijn broer en trainer Loïc die het nieuws de wereld instuurt. “Zijn rugzak, met internationaal paspoort, werd zonet gestolen op de trein IC2308 in zone Brussel. Waardoor hij niet kan vertrekken vanuit Brussels Airport naar het WK. Iemand ergens een verloren rugzak gezien? Of iemand die kan helpen, alsjeblieft, retweet!”

Zwarte Samsonite rugzak van Lotto-Dstny met naam op🤞 https://t.co/tV8HvndRac — Alec Segaert (@SegaertAlec) 4 augustus 2023

Segaert maakte eind juni indruk toen hij zilver pakte in het BK tijdrijden bij de profs. Wout van Aert won het BK tijdrijden en Remco Evenepoel kwam ten val. Drie dagen later pakte Segaert ook zilver in het BK op de weg. Hij was de enige die nog mee kon met een late uitval van Remco Evenepoel. In een sprint met twee was Evenepoel de snelste. Na het BK ging Segaert op hoogtestage in Livigno en reed hij de Ronde van de Elzas met de beloften. Hij werd (mede-)winnaar van de ploegentijdrit en eindigde vierde in de slotrit.

Søren Wærenskjold, de uittredende wereldkampioen tijdrijden bij de U23 en de enige die vorig jaar in Wollongong beter deed dan Segaert, rijdt nu bij de profs. Daardoor is Segaert nu de grote favoriet voor WK-goud.

De tijdrit is op woensdag 9 augustus.