Onweersbuien leiden tot wateroverlast in Limburg, Vlaams- en Waals-Brabant

In de regio rond Landen en Tienen in Vlaams-Brabant heeft de brandweer tot hiertoe een veertigtal interventies moeten uitvoeren vanwege de wateroverlast. De interventies zijn vooral nodig om hulp te bieden bij ondergelopen straten of ondergelopen kelders in huizen.

In Zoutleeuw is een crèche geëvacueerd moeten worden omdat er water binnenliep. De 40 à 50 kinderen van het kinderdagverblijf in Zoutleeuw zijn opgehaald door hun ouders. Ook in een school in de gemeente is water binnengedrongen. In Zoutleeuw, Landen en Linter werden zandzakjes uitgedeeld.

Beelden van het #onweer nabij #Tienen eerder vandaag tonen een geweldige toename van de #wind. Dat gaat gepaard met slagregens. Het vermoeden bestaat dat het om een #downburst ging. Bekijk de #weervideo op ons Youtubekanaal ➡️ https://t.co/kOkY2GkPiH — NoodweerBenelux (@NoodweerBenelux) 25 augustus 2023

Bliksem vakantiehuisje

Ook in Limburg liepen heel wat oproepen inzake wateroverlast binnen. In de hulpverleningszone Oost-Limburg kwamen de meeste oproepen uit Maasmechelen en Genk. “Onze ploegen zijn bezig om straten vrij te krijgen en kelders leeg te pompen. Mensen die op een plaats wonen waar risico is op wateroverlast, halen best zandzakjes in huis”, zegt woordvoerster Karen Desmedt van de zone Oost-Limburg.

Rond 9.30 uur sloeg de bliksem in op een vakantiehuis in het vakantiepark Terhills Resort in Lanklaar (Dilsen-Stokkem). De brand aan het vakantiehuis van Center Parcs ging gepaard met rookontwikkeling. Het huis liep schade op. Er vielen geen gewonden bij het incident. Ook op andere plekken in Limburg kwamen oproepen voor blikseminslagen binnen.

Waals-Brabant

Ook de provincie Waals-Brabant werd getroffen door de hevige regenval. Nijvel werd zwaar getroffen door het noodweer. Een deel van de zuidelijke ringweg (R24) werd afgesloten voor het verkeer en op de parking van het politiekantoor sloeg bliksem in. Personeel kon daardoor niet aan het werk op de site.

Sinds tien uur is ook het treinverkeer verstoord tussen Luttre en Nijvel. De sporen staan blank en het water heeft het seinsysteem verstoord. Spoornetbeheerder Infrabel kan nog niet voorspellen wanneer het verkeer zal worden hervat.

Ook andere delen van Wallonië kampen vrijdag met wateroverlast. De autoriteiten van Borgworm, in Luik, verdelen zandzakken. Die moeten verdere overstromingen tegengaan. Ook in het naburige Oreye staan talrijke wegen onder water.

KMI

Het KMI waarschuwt vrijdagnamiddag nog voor mogelijk onweer tussen het centrum en oosten van het land.