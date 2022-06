Onweer trekt over België: modderstromen in Landen, Extrema Outdoor vraagt festivalgangers om thuis te wachten

Het KMI kondigde deze namiddag waarschuwingscode oranje af in de provincies Antwerpen en Limburg. Vanmorgen was dat ook al het geval in Oost- en West-Vlaanderen. Inmiddels geldt er nergens in het land nog code oranje.

“Aan het begin van deze namiddag trekt een golf van plaatselijk intense buien, soms vergezeld van onweer, over ons land”, aldus het KMI deze middag. “Dat wordt gevolgd door een andere reeks vrij actieve buien en onweders vanaf Frankrijk. In meerdere streken ten zuiden van Samber en Maas en evenals in de provincies Limburg en Antwerpen verwachten we meer dan 40 liter per vierkante meter regen in 6 uur tijd. Lokaal is er kans op hagel en windstoten.”

Op verschillende plaatsen in het land zorgde het weer voor hevige wateroverlast.

Wateroverlast

West- en Oost Vlaanderen

In de streek rond Lievegem in het Meetjesland was er door de hevige regenval van de voorbije uren heel wat wateroverlast. Verschillende straten staan er blank en huizen dreigen onder water te lopen. De brandweer heeft zondagochtend al 60 interventies gedaan, maar verwacht nog de hele dag bezig zijn met het water weg te pompen.

Vlaams-Brabant

Het onweer en de zware regenval hebben zondagnamiddag lelijk huisgehouden in het oosten van Vlaams-Brabant. Vooral de streek rond Landen heeft het daarbij zwaar te verduren gekregen. Het station is ondergelopen, net als een groot deel van deelgemeente Waasmont. De gemeentelijke crisiscel is samengeroepen, zo meldt burgemeester Gino Debroux.

De brandweerkorpsen van de hulpverleningszone Vlaams-Brabant-Oost hebben zondagnamiddag zo’n 200 oproepen gekregen voor het noodweer. Rond Leuven viel de overlast mee. In Herent liep de tunnel onder de spoorweg onder water en in Bertem was er op verschillende plaatsen wateroverlast. Het gemeentebestuur liet dan ook weten dat er zandzakjes ter beschikking werden gesteld.

Antwerpen

Zondagnamiddag sloeg het onweer ook toe in de provincie Antwerpen. In Bouwel, een deelgemeente van Grobbendonk, konden de rioleringen het water niet meer slikken. Aan Rostal liep de straat onder, een probleem dat zich daar wel vaker voordoet als het regent. De huizen in de buurt bleven wel gespaard.

Limburg

Ook in Houthalen-Helchteren heeft het hevig geregend. Daar staat het festival Extrema Outdoor op het programma, maar de organisatie riep eerder op de dag op om zeker tot 19 uur thuis te blijven. Intussen is het festival wel aan de avond begonnen.

Luik

In Hannut zorgde de buien deze middag voor heel wat wateroverlast. Zo valt ook te zien op deze video die door een inwoner werd gedeeld met Info Meteo.

Namen

Zware regenval veroorzaakte ook overstromingen in de provincie Namen en vooral in Andenne. Dat meldt de brandweer van de hulpverleningszone NAGE. De regenval begon omstreeks 13 uur. Verschillende wegen stonden snel onder water en huizen werden door wateroverlast getroffen. Video’s op sociale media tonen dat ook een deel van de E42 tussen Andenne en Namen onder water staat.

Het nummer 1722, voor niet-dringende interventies door de brandweer, blijft geactiveerd. De gemakkelijkste manier om een brandweerinterventie te vragen is via het digitale loket 1722.be. Bellen naar 1722 kan ook. Het noodnummer 112 is enkel bedoeld voor mogelijk levensbedreigende situaties.

Wat betekent ‘code oranje’? Bij code oranje waarschuwt het KMI om ‘voorbereid’ te zijn en de raadgevingen van de bevoegde overheid op te volgen. Een code oranje kan maximaal 24 uur van tevoren worden uitgegeven als er minstens 65% kans is dat aan de criteria ervoor wordt voldaan. Bij een code oranje kunnen intense regenval, of hagelbuien, of hevige rukwinden, of blikseminslagen, op grotere schaal voor schade of overlast zorgen. Wat betekent ‘code geel’? Bij code geel waarschuwt het KMI om ‘waakzaam’ te zijn. Een code geel kan maximaal 48 uur worden afgekondigd voor het bewuste weerfenomeen en wanneer er minstens 65 procent zekerheid is dat aan de criteria voldaan wordt. In dit geval wordt er gewaarschuwd voor onweer met veel neerslag op korte tijd: tot 30 liter neerslag per vierkante meter in 1 uur tijd.

Maandag koeler en opnieuw kans op buien, die ook gepaard kunnen gaan met een donderslag. De maxima schommelen tussen 16 en 21 graden.

Dinsdag neemt de buienactiviteit opnieuw toe, met vooral intense buien ten zuiden van Samber en Maas. Het kwik klimt naar temperaturen tussen 16 en 21 graden.

Woensdag opnieuw regen bij temperaturen tot 20 graden.