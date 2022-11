Onvrede over malaise op het spoor zwelt aan: mogelijk niet één, maar drie dagen staking deze maand

De onvrede over de malaise op het spoor is bijzonder groot. ACOD Spoor, ACV Transcom en VSOA Spoor hekelden gisteren al dat er te weinig geïnvesteerd wordt en dat er te weinig inspanningen gebeuren om het personeelstekort - zo’n 300 technici en treinbegeleiders - weg te werken. Hierdoor moeten personeelsleden veel overuren kloppen, terwijl hun verlofaanvragen geweigerd worden. Ze dreigen met een staking op 29 november.

Maar de hinder voor de reizigers wordt mogelijk nog een pak groter. De kleinere treinbestuurdersvakbond ASTB is namelijk ook van plan om te staken, maar dan op 30 november en 1 december. In haar stakingsaanzegging roept de vakbond alle treinbestuurders op om de daad bij het woord te voeren “met een eerste werkonderbreking van 48 uur”. Niet alleen om de hoge werkdruk aan de kaak te stellen, maar ook de onveiligheid.

“Tijdens het eerste semester van dit jaar is het aantal seinvoorbijrijdingen met 83 procent gestegen”, zo staat er in de aankondiging van voorzitster Tiffanny Deruiter. “Dat is onaanvaardbaar. De veiligheid is in het gedrang.”

Of het echt zover komt, valt nog af te wachten. Vrijdag staat er een bemiddelingsgesprek gepland tussen de directie en de vakbonden.