Ontsnapte bonobo in Planckendael opnieuw gevangen

Het verblijf van de bonobo’s is een van de populairste attracties van Planckendael. In de Mechelse zoo verblijven zo’n 20 bonobo’s. In tegenstelling tot wat veel mensen denken zijn de apen geen ongevaarlijke dieren. De onderzoekers gaan daarom nooit bij ze in het verblijf.

“Bonobo’s lijken braaf en lief, maar ze zijn misschien wel even gevaarlijk als een leeuw of tijger. Het blijven tenslotte wilde dieren”, legde wetenschapper Zjef Pereboom vorig jaar uit in een interview met Het Laatste Nieuws. “Ze zijn heel intelligent, maar dat maakt ze net onvoorspelbaar en gevaarlijk.”