Ontslagen blijven zich opstapelen: nu al achtste vertrek uit regering-Johnson op twee dagen, premier blijft strijdvaardig

De Britse premier Boris Johnson krijgt woensdag, kort voor hij het wekelijks vragenuurtje te woord staat, te maken met nieuwe ontslagen in zijn regering. Minister voor Kinderen Will Quince laat woensdag op Twitter weten dat hij opstapt. Maandag nog nam hij Johnsons verdediging op in de media. Van de briefings die hij daarover vooraf kreeg van Johnsons medewerkers “weten we nu dat die onnauwkeurig waren”, zegt Quince in zijn ontslagbrief.

‘Gebrek aan vertrouwen’

Ook Robin Walker, minister voor Scholen nam op woensdag ontslag uit de regering van Johnson. “Recente gebeurtenissen hebben mij duidelijk gemaakt dat onze grote partij is afgeleid van haar kerntaken door een niet aflatende focus op vragen over leiderschap,” zei hij in zijn ontslagbrief op Twitter.

John Glen, minister voor Financiële Diensten, was eveneens hard voor het beleid van Johnson. “Ik kan niet langer mijn toewijding voor mijn functie als minister vereenzelvigen met het totale gebrek aan vertrouwen in uw beleid van ons land”, schrijf hij in een brief aan de premier. Junior ministers Victoria Atkins, Stuart Andrew en Jo Churchill hekelen vooral de morele normen van Johnson. “Waarden zoals integriteit, waardigheid, respect en professionaliteit zijn verbrokkeld onder het huidige beleid”, klonk het bij Atkins.

In een reactie blijft premier Johnson strijdvaardig. Hij haalt aan dat het in deze economisch en politiek woelige tijden niet het moment is om de handdoek in de ring te gooien. “Dit is het moment waarop je van een overheid verwacht door te werken, en niet weg te lopen.”, sprak hij in het Britse parlement. Johnsons partij bekijkt ondertussen of het vervroegd een vertrouwensstemming kan organiseren. Vorige maand overleefde Johnson nog maar nipt zo’n stemming.