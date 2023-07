Onthoofde baby die aanspoelde op Spaans strand geïdentificeerd als acht maanden oud meisje uit Algerije

De lugubere vondst werd op 11 juli gedaan, op het strand van Roda de Berà in de provincie Tarragona. Het lichaam was al in verregaande staat van ontbinding en bepaalde lichaamsdelen ontbraken.

Het meisje kon geïdentificeerd worden op basis van een DNA-analyse, die de link legde met een vrouw van wie het lichaam op 6 april voor de Balearen werd gevonden.

Hun bootje had op 21 maart de Algerijnse havenstad Cherchell verlaten, met vijftien mensen aan boord. Geen van hen overleefde de schipbreuk. Acht lichamen zijn intussen al geborgen.

Volgens recente cijfers van het Spaans ministerie van Binnenlandse Zaken zijn sinds begin dit jaar 14.000 migranten over land of over zee op illegale wijze Spanje binnengekomen. In vergelijking met een jaar eerder is dat wel een daling met 6,5 procent.