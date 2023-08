Ontbossing in Braziliaans Amazonewoud vertraagt: klimaatexperts kijken hoopvol uit naar bijeenkomst met Zuid-Amerikaanse leiders

Het is de eerste Amazone-top sinds 2009. Als gastheer probeert de Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva volgens persbureau Reuters te laten zien dat het land terug is “als regionaal leider op het gebied van klimaat”. Ontbossing in het Amazonegebied bereikte onder de voorgaande president Jaïr Bolsonaro recordhoogten.

Het regenwoud wordt ook wel de “longen van de aarde” genoemd. De honderden miljarden bomen slaan ongeveer een kwart van alle CO2 op aarde op. Ze zijn daarom belangrijk om de opwarming van de aarde tegen te gaan.

In de eerste zes maanden van dit jaar is ruim een derde minder gebied ontbost van het Amazonewoud dan in dezelfde periode in 2022. Lula is sinds januari 2023 aangetreden als president van Brazilië. Hij had gezworen om het beleid van Bolsonaro terug te draaien. In 2030 wil hij geen ontbossing meer in het Braziliaanse deel van de Amazone. Hij had ook al aangekondigd nauw samen te willen werken met de andere Amazonelanden.

Georganiseerde misdaad en veeteelt

Naar verwachting wordt de top woensdag afgesloten met een gezamenlijke verklaring, waarin landen uiteenzetten hoe ze ontbossing en georganiseerde misdaad in het Amazonegebied willen bestrijden. De ontbossing wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door veeteelt. Brazilië is de grootste exporteur van rundvlees en soja. Verder wordt ontbossing ook aangewakkerd door corruptie en illegale handel in hout, drugs, goud en wapens.

Het Wereld Natuur Fonds (WWF) is optimistisch over de top. “We moeten ervoor zorgen dat 80 procent van de Amazone behouden blijft”, zegt een van de experts Merijn van Leeuwen van het WWF, die de Amazone een “groen schild” noemt tegen de gevolgen van klimaatverandering. “De eerste geluiden voorafgaand aan de top stemmen mij hoopvol dat er stevige afspraken worden gemaakt.”