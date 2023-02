Onschuldige man per vergissing ontvoerd door drugsmaffia in Antwerpen: buren waren echte doelwit

De feiten dateren al van woensdag 18 januari. Een dertiger uit Wilrijk werd ‘s ochtends op de Boomsesteenweg klemgereden door een bestelwagen. Volgens omstaanders werd de man na enig verzet in de wagen geduwd en meegenomen. Buren zagen alles gebeuren en brachten de politie meteen op de hoogte.

De ontvoerde man in kwestie woont in een appartement, maar heeft volgens de politie geen link met het criminele drugsmilieu. Andere bewoners van het appartementsgebouw staan wel onder elektronisch toezicht omdat ze deel uitmaken van een grote drugszaak, legt misdaadjournalist Joris Van der Aa uit in De ochtend op Radio 1: “De heren die zijn uitgestuurd hebben dan per vergissing de buurman meegenomen in plaats van hun echte doelwit.”

De criminelen maakten beelden van de man, half uitgekleed en vastgebonden op een stoel. Die werden verstuurd naar de vriendin van het eigenlijke doelwit, met de mededeling dat dit de gevolgen zijn wanneer drugs niet worden teruggegeven. Een dag later werd de man wel weer vrijgelaten. Hij zit ondertussen ondergedoken, het parket onderzoekt de zaak.

De vergisontvoering volgt op een resem gewelddadige drugsincidenten in Antwerpen. In Merksem leidde een schietpartij onlangs nog tot de dood van een elfjarig meisje. Zulke ontvoeringen zijn in het criminele milieu intussen wekelijkse kost, zegt Van der Aa. “Dat zijn dingen die zij intussen als vrij normaal beschouwen.” Hij verwijst ook naar Nederland, waar al meerdere vergismoorden zijn gepleegd.

Nog volgens Gazet van Antwerpen heeft de Antwerpse politie drie andere aanslagen wel kunnen verijdelen. Telkens werden daarbij auto’s met gewapende Nederlanders onderschept.