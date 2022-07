‘Ons politieke systeem is het hartinfarct nabij’: 9 onmisbare verhalen van het voorbije weekend

We hebben negen bijzondere verhalen uit het weekendaanbod van De Morgen voor u uitgekozen.

1. En plots stijgt de huur met 100 euro: ‘Ik heb een goede job en bijberoep. Toch eindig ik zo goed als elke maand in het rood’

70, 80 of zelfs 100 euro opslag op de maandelijkse huur: de huurindexatie gaat hard, met ‘dank’ aan de hoge inflatie. Voor veel huurders is het maar een van de vele kosten die flink oplopen.

“Ik mag niet te veel nadenken over wat gebeurt als de energieprijzen nog de hoogte in gaan.” Lees de getuigenissen.

De indexering van de huurprijs weegt voor veel huurders door. ‘65 euro per maand komt erbij. Dat was toch even verschieten.’ Beeld Jonas Roossens / Tim Dirven

2. ‘Heb je geld en plaats, leg dan je dak vol’: experts vertellen waarop je moet letten als je zonnepanelen laat installeren

De hoge energieprijzen doen de vraag naar zonnepanelen pieken. Hoe beslist u welke en hoeveel panelen u laat plaatsen?

“Een paar extra panelen leggen is geen grote meerkost, en dus een interessante investering die zich snel terugverdient. Het kan ook nuttig zijn met het oog op een ­groter ­verbruik later, wanneer je bijvoorbeeld een elektrische ­wagen koopt.” Lees het artikel.

Techniekers installeren zonnepanelen op het dak van een woning. Beeld Belga

3. Hoogleraar internationale relaties Bart Kerremans: ‘Voor Poetin is een oorlog met de NAVO de keuze voor zelfdestructie’

Hij verdween even helemaal van de radar, maar bleef het wereldnieuws op de voet volgen. Expert internationale politiek Bart Kerremans (58) over abortus en wapens, Trump en Biden, de EU en de NAVO, en de oorlog in Oekraïne.

“Ik denk dat Poetin erg rationeel is. Het zou kunnen dat ik mij daarin vergis, en rationele mensen kunnen ook fouten maken - maar ik zou hem niet irrationeel noemen.” Lees het interview.

Expert internationale politiek Bart Kerremans. Beeld Thomas Sweertvaegher

Om het vertrouwen van burgers te herwinnen, zou politiek weer meer over beleid moeten gaan en minder over campagne. Waarom blijven zovele politici dan in de omgekeerde richting bewegen?

Dit is het tijdperk van de spektakel- of aandachtspolitiek. Politiek als een permanente campagne van opeenvolgende gevechtjes die vaak in de identitaire arena worden uitgevochten. Lees de analyse.

Sammy Mahdi haalde in zijn maidenspeech als cd&v-voorzitter stevig uit naar de partijen waarmee hijzelf in de ministerraad zat. Beeld Eric de Mildt

Nadia Naji (30), de verse covoorzitter van Groen, is vier seizoenen in één avond. Ze lacht, fileert haar partij, huilt om oud zeer én mijmert over anders gaan leven.

“We moeten luisteren naar de kritiek dat wij het niet goed genoeg uitleggen, want dat is geen complete bullshit.” Lees het interview.

Nadia Naji, de verse covoorzitter van Groen. Beeld Wouter Van Vooren

6. Deze arts roept op om weg te blijven van de voedingsindustrie: ‘Ze geeft niet op, net als de tabaksindustrie’

Volle melk en yoghurt en iedere dag een omelet of een vette vis? Doen, aldus Michael Mosley, die ons bezweert vooral ver weg te blijven van de voedingsindustrie wanneer we een slank en gezond leven willen leiden.

“Volgens mij is de toename van psychische problemen bij tieners voor een groot deel toe te schrijven aan hun consumptie van ultrabewerkte voeding.” Lees het interview.

Michael Mosley. Beeld Neale Haynes/Contour

Vorig jaar verloor Sofie Sourdeau dochtertje Leonie, voor altijd bijna twee jaar oud. Op ­datzelfde moment bleek ze net zwanger van een zoon.

“Gaston is nu vier maanden oud en hij is heel vrolijk. Uiteindelijk heeft hij mij er ook doorheen geholpen.” Lees het interview.

Sofie Sourdeau samen met zoon Gaston. Beeld Aurélie Geurts

Henry Kissinger (99) is al bijna een halve eeuw Amerikaans buitenlandminister af, maar bleef tot twee jaar geleden een prominente rol spelen op het wereldtoneel van de diplomatie. De pandemie dwong de bijna-eeuweling een tijdje in de coulissen, waar hij in alle rust aan zijn nieuwe boek kon schrijven.

In Leiderschap laat Kissinger zijn licht schijnen op de belangrijkste politieke evoluties van de 20ste eeuw, in dit interview blikt hij bezorgd vooruit op de toekomst: “We staan aan de vooravond van de tweede Koude Oorlog, en die zou weleens snikheet kunnen worden.” Lees het interview.

Henry Kissinger. Beeld Niall Ferguson / The Times Magazine / News Licensing

9. ‘We zien weer dezelfde drukte en ellende’: waarom we opnieuw reizen zoals voor de pandemie

Anders, minder en bewuster reizen: we zwoeren dure eden toen covid lelijk huishield. Maar nu de vakantie is aangebroken, staan als vanouds lange files aan incheckbalies en op snelwegen.

“Het massatoerisme zal zichzelf kapotmaken.” Lees het artikel.