‘Ongekende’ bosbranden op Hawaï: al minstens 36 doden, inwoners vluchten in zee om aan vuur te ontsnappen

Gouverneur Josh Green sprak woensdag van “een verschrikkelijke catastrofe” op het vakantieparadijs. Volgens hem konden mensenlevens gered worden door het heldhaftig optreden van de hulpdiensten.

De tol kan nog verder oplopen want de reddingswerken zijn nog aan de gang. Lokale media spreken ook van zeker twintig zwaargewonden.

Noodtoestand

De noodtoestand is afgekondigd waardoor de Nationale Garde kan helpen. Hulpverlening en communicatie verlopen moeizaam omdat telefoonverkeer plat ligt. De zorg op het eiland Maui is overbelast door brandwondenpatiënten en mensen met ademhalingsproblemen. Een deel van de patiënten moet naar elders worden gevlogen. Meer dan 2.000 mensen zitten in opvangcentra.

De ergste schade lijkt te zijn aangericht in Lahaina, een toeristisch stadje op de noordwestelijke punt van Maui. Vlammen hebben huizen verwoest in het historische centrum. Honderden gezinnen zijn dakloos geworden. Ook aan de andere kant van het eiland, nabij de plaats Kula, wordt een grote brand bestreden. Daar gingen meerdere woonhuizen in rook op.

De bos- en kreupelhoutbranden op het eiland zijn “op geen enkele manier” onder controle, aldus de autoriteiten.

Beeld AP

Ook het eiland Hawaï zelf is getroffen door branden, die volgens het lokale bestuur worden aangewakkerd door de orkaan Dora, die ten zuiden van de eilanden van de Amerikaanse staat langs trekt. “Het feit dat we in verschillende gebieden bosbranden hebben die indirect zijn veroorzaakt door een orkaan is ongekend. Dit is iets wat de inwoners van Hawaï en de staat nog niet eerder hebben meegemaakt.”

Sommige mensen sprongen zelfs in de oceaan om aan de brandhaarden te ontsnappen. De kustwacht zei dat er twaalf mensen gered waren uit de wateren bij Lahaina.

Orkaan

De natuurbranden zijn een onrechtstreeks gevolg van Dora, een orkaan van categorie 4 die zich dinsdag zowat 1.100 kilometer ten zuiden van Honolulu bevond. Hoewel de orkaan niet direct verantwoordelijk is voor de omstandigheden in Hawaï, heeft hij volgens meteorologen geholpen de wind te versterken, waardoor het vuur zich sneller kon verspreiden.

Luchtvaartmaatschappijen American Airlines en United Airlines hebben aangekondigd momenteel geen passagiers meer naar Maui te brengen. Wel gaan er nog lege vliegtuigen richting het eiland, zodat mensen kunnen worden geëvacueerd naar het Amerikaanse vasteland. Hawaiian Airlines heeft juist vluchten toegevoegd, mede om hulpgoederen te vervoeren. Ook biedt de maatschappij tickets voor slechts 19 dollar aan vanuit Maui, voor mensen die zo snel mogelijk het eiland willen verlaten.

President Joe Biden heeft gezegd dat hij alle beschikbare middelen heeft ingezet om te helpen. Hij zei dat de nationale garde van Hawaï helikopters heeft gemobiliseerd om te helpen met het blussen van de brand en met zoek- en reddingsacties op Maui.

“Onze gebeden zijn bij degenen die hun huizen, bedrijven en gemeenschappen verwoest hebben zien worden,” zei Biden in een verklaring.