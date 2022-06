► Ongekende afsluiter van Glastonbury: Kendrick Lamar protesteert tegen terugdraaien abortusrecht

Lees ook

‘Nu pas landt het besef dat dit gewoon kan in het Amerika van nu’: correspondent Thomas Rueb over het geschrapte abortusrecht

‘Ik dacht dat ik met ‘The Handmaid’s Tale’ fictie had geschreven. Nu is het realiteit’: Margaret Atwood over abortusverbod in VS

Niemand doet aan mysterie zoals Kendrick Lamar, de mythische held die Black America nodig had en heeft